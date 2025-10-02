Traduire, résumer, partager avec les IA :











































Quand l’IA de Google transforme les « problèmes de positionnement » SEO

Depuis l’arrivée d’AI Overviews, Google injecte de plus en plus d’intelligence artificielle dans ses résultats de recherche. D’après une étude de BrightEdge, 54 % des sites cités dans les résultats IA sont aussi présents dans les résultats organiques classiques. Autrement dit, près de la moitié des pages mises en avant par l’IA n’apparaissent pas naturellement dans le top SEO.

Ce décalage interroge : est-ce que les algorithmes IA utilisent toujours les signaux traditionnels (liens, autorité, contenu structuré) ? Pas forcément. Google semble plutôt s’appuyer sur son système FastSearch, alimenté par un modèle de deep learning appelé RankEmbed, qui se base largement sur les comportements de clic des utilisateurs (source : SERoundtable).

Les critères classiques SEO sont-ils dépassés ?

FastSearch donne la priorité à la rapidité et à la pertinence sémantique, plutôt qu’aux signaux SEO historiques. Cela signifie que la correspondance entre l’intention de recherche et le format du contenu devient un facteur décisif. Par exemple, une recherche produit appelle une fiche produit, pas un article de blog.

Les spécialistes SEO doivent donc adapter leur contenu aux attentes spécifiques selon chaque type de requête. Comme le résume Search Engine Journal, “il ne suffit plus de bien écrire” : il faut structurer et formater intelligemment.

Des disparités fortes selon les secteurs

Le recouvrement entre IA et SEO organique varie énormément d’un secteur à l’autre :

Santé : 75,3 % d’overlap entre l’IA et les résultats SEO classiques.

d’overlap entre l’IA et les résultats SEO classiques. Éducation : 72,6 % (contre seulement 19,4 % lors du lancement d’AIO).

(contre seulement 19,4 % lors du lancement d’AIO). Assurance : 68,6 % , une forte progression également.

, une également. E-commerce : seulement 22,9 %, avec très peu d’évolution depuis 2023.

Pourquoi ce faible taux dans le e-commerce ? Probablement parce que l’IA s’adresse d’abord à des requêtes informatives, alors que l’internaute prêt à acheter souhaite des résultats directs, cliquables et transactionnels.

Focus sur l’e-commerce : faut-il s’inquiéter ?

Les sites e-commerce sont clairement les grands absents des résultats générés par AI Overviews. Avec seulement 22,9 % de recoupement, ils peinent à se faire une place dans les SERP augmentées par l’IA. Mais est-ce une mauvaise nouvelle ? Pas forcément. Cela reflète plutôt une différence d’intention utilisateur. Lorsqu’un internaute effectue une recherche transactionnelle, il souhaite accéder à un produit ou une offre, et non lire une synthèse générée par IA.

Ce contexte ouvre des opportunités pour les marchands qui savent positionner leur contenu dans les étapes amont du parcours d’achat : guides d’achat, comparatifs, tests produits, etc. En travaillant leur présence sur ces formats, ils peuvent capter l’attention dans les résultats IA et orienter l’utilisateur vers la conversion.

Autre levier essentiel : l’enrichissement sémantique des fiches produits. En structurant les informations (avis clients, questions fréquentes, alternatives), ces pages peuvent être mieux comprises par l’IA et potentiellement citées dans les overviews.

Enfin, miser sur le multicanal (YouTube, Google Discover, réseaux sociaux) reste stratégique pour générer des signaux de qualité utiles à l’ensemble de l’écosystème SEO/IA.

Pour approfondir le sujet e-commerce, découvrez cette vidéo récente qui analyse comment les boutiques en ligne peuvent être intégrées (ou non) dans les AI Overviews de Google et comment cela affecte leurs problèmes de positionnement SEO :

Quelle stratégie adopter face à ces « problèmes de positionnement » ?

BrightEdge propose une grille de lecture très utile :

Si votre taux d’overlap dépasse 60 % : concentrez vos efforts sur le SEO traditionnel.

sur le SEO traditionnel. Si votre taux est inférieur à 30 % : développez une stratégie mixte SEO + IA .

développez une . Entre 30 et 60 % : optez pour une stratégie hybride, en adaptant chaque contenu à l’intention de recherche visée.

Et surtout : mesurez régulièrement l’évolution de votre propre taux de recouvrement, car il évolue très vite (+22 % en 16 mois à l’échelle du marché).

Et donc…

Les problèmes de positionnement SEO ne se limitent plus aux algorithmes traditionnels. Avec AI Overviews, Google rebat les cartes : l’intention de recherche, le format du contenu, et le comportement utilisateur pèsent désormais autant — voire plus — que les signaux techniques classiques.

Les problèmes de positionnement SEO ne se limitent plus aux algorithmes traditionnels. Avec AI Overviews, Google rebat les cartes : l'intention de recherche, le format du contenu, et le comportement utilisateur pèsent désormais autant — voire plus — que les signaux techniques classiques.