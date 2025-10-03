Traduire, résumer, partager avec les IA :











































En bref

➤ Les erreurs hreflang peuvent compromettre la visibilité de votre site à l’international

peuvent de votre site à ➤ Des balises mal configurées mènent à des pages affichées dans la mauvaise langue ou pays

mènent à des pages affichées dans la mauvaise langue ou pays ➤ Un audit hreflang permet de repérer les incohérences et d’optimiser le balisage

permet de repérer les incohérences et d’optimiser le balisage ➤ Un bon usage de hreflang améliore le référencement naturel et l’expérience utilisateur

👉 Pour aller plus loin dès le départ, découvrez cette vidéo pédagogique qui explique simplement le rôle et l’importance des balises hreflang en SEO international:

Pourquoi les erreurs hreflang sont un frein au SEO international ?

Les balises hreflang indiquent aux moteurs de recherche quelle version linguistique ou géographique d’une page doit être affichée selon l’utilisateur. Elles sont essentielles pour les sites multilingues ou multi-régions. Mais une mauvaise implémentation entraîne des erreurs hreflang qui peuvent faire apparaître les mauvaises pages dans les résultats de recherche.

Google considère ces balises comme des indications, pas comme des obligations. Il est donc crucial que le balisage soit parfaitement exécuté pour être pris en compte. Des recommandations officielles de Google insistent sur la cohérence et la réciprocité des balises.

Exemple de balisage hreflang reliant plusieurs versions linguistiques d’une même page (en-us, en-gb, fr-fr).

Les principales erreurs hreflang à connaître (et à corriger)

1. Oublier la balise auto-référente

Chaque page doit se référencer elle-même dans les balises hreflang. Sans cette balise, le moteur ne comprend pas que cette page fait partie du groupe multilingue.

2. Absence de balises de retour

La page A doit faire référence à la page B, et la page B doit aussi faire référence à la page A. Sans cette réciprocité, les moteurs peuvent ignorer le signal hreflang.

3. Utiliser des codes incorrects

Beaucoup d’erreurs hreflang viennent de codes langue-pays invalides, comme « en-uk » au lieu de « en-gb ». Il faut respecter les normes ISO 639-1 et ISO 3166-1.

4. Conflits avec les balises canonical ou noindex

Si hreflang pointe vers une page, mais que cette page est en noindex ou que son canonical pointe ailleurs, Google risque de ne pas suivre hreflang.

5. Liens vers des pages non disponibles

Les URLs dans les balises hreflang doivent renvoyer vers des pages actives (code 200), sans redirection. Sinon, la balise est ignorée.

6. Balisage incohérent entre sitemap et HTML

Utiliser hreflang à la fois dans le <head> HTML et dans le sitemap XML peut créer des conflits si les deux ne sont pas synchronisés.

7. Mauvais usage du x-default

La valeur x-default doit être réservée à une page générique non ciblée. Il est fréquent de voir cette balise mal utilisée, pointant vers une version localisée.

8. Contenu mal traduit ou mélangé

Un site multilingue doit proposer des traductions complètes et cohérentes. Des pages partiellement traduites (ex. menus non localisés) envoient de mauvais signaux aux moteurs.

Comment auditer votre implémentation hreflang ?

1. Analysez le comportement des utilisateurs

Avec Google Analytics ou Search Console, repérez si des utilisateurs accèdent à des versions non adaptées selon leur localisation. Cela peut révéler des erreurs hreflang invisibles dans le code.

2. Contrôlez manuellement un échantillon de pages

Inspectez les balises hreflang sur quelques pages clés. Vérifiez qu’elles sont auto-référentes, qu’elles mentionnent toutes les versions, et que les URLs ciblées sont valides.

3. Vérifiez le sitemap XML

Assurez-vous que votre sitemap international contient les balises hreflang et qu’elles sont cohérentes avec celles dans le HTML. Une divergence suffit à tout faire planter.

4. Utilisez des outils de test

Des outils comme Screaming Frog ou le hreflang checker de SALT Agency permettent de repérer les erreurs hreflang automatiquement.

Pour finir…

Les erreurs hreflang sont sournoises : elles ne bloquent pas le site, mais elles gênent la compréhension de votre structure internationale par les moteurs de recherche. En auditant régulièrement votre balisage, en respectant les normes ISO et en alignant tous les signaux techniques, vous optimisez vos performances SEO dans chaque marché ciblé.

Besoin d’un accompagnement pour vérifier ou corriger vos balises hreflang ? L’équipe de Uplix est spécialisée en SEO international et peut vous aider à mettre en place une stratégie solide pour booster votre visibilité dans chaque pays.