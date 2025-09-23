Traduire, résumer, partager avec les IA :











































Pour résumer

Google AI Overviews et l’AI Mode transforment les parcours utilisateurs, avec moins de clics et plus d’interaction dans l’interface Google .

et transforment les avec et . Les coûts publicitaires augmentent , la visibilité se raréfie, et la mesure de performance devient opaque .

, la visibilité se raréfie, et la . Les annonceurs doivent repenser leur stratégie autour du parcours client et optimiser leurs contenus et données .

et . Suivi des signaux intermédiaires et nouveaux modèles de mesure sont indispensables pour piloter efficacement.

Un changement de paradigme dans la publicité payante moteur de recherche

Depuis 2024‑2025, Google déploie massivement les AI Overviews puis l’AI Mode, qui placent des réponses générées par IA en haut des résultats.

Ces outils permettent souvent à l’internaute d’avoir une réponse complète sans quitter Google, ce qui modifie le rôle des liens sponsorisés et organiques.

Les annonces sont désormais intégrées dans ces résumés, sous forme de réponses ou actions, pas seulement comme « bannières visibles ».

Le nombre de clics disponibles diminue, les coûts par clic augmentent, et le SEO seul ne suffit plus à garantir de la visibilité.

Données récentes significatives

Ahrefs montre que les AI Overviews peuvent faire baisser les clics de 34,5 % sur les pages habituellement bien classées.

Digiday évoque une perte de 10 à 25 % de trafic pour de nombreux éditeurs depuis le déploiement.

The Verge rapporte que l’AI Mode touche déjà 1,5 milliard d’utilisateurs par mois.

Le phénomène de zéro-clic s’amplifie, les internautes trouvant ce qu’ils cherchent sans sortir de Google.

Ce que les annonceurs doivent prioriser

1. Recentrer autour du parcours utilisateur Pensez au-delà du mot‑clé. Anticipez les questions suivantes, les comparaisons, les doutes. Offrez des réponses pertinentes à chaque étape.

2. Exploiter l’automatisation avec des garde-fous

Utilisez Smart Bidding, Performance Max, Broad Match… mais avec des paramètres de contrôle : mots‑clés négatifs, audiences, exclusions.

3. Améliorer la qualité des assets et des données

Un bon balisage schema, des descriptions claires, des images propres, et des fiches produit optimisées sont indispensables.

4. Diversifier les canaux

Ne dépendez pas de Google Search uniquement : YouTube, réseaux sociaux, pub native, podcasts sponsorisés… testez plusieurs formats.

5. Renforcer la mesure et la transparence

Suivez des signaux intermédiaires comme le temps passé, les téléchargements, les leads. Créez vos dashboards personnalisés.

6. Protéger votre marque

Veillez à l’environnement dans lequel vos annonces apparaissent. Évitez les réponses IA problématiques associées à votre image.

Scénarios et risques à anticiper

Les secteurs comme la presse, la santé, la finance sont plus impactés, car leurs requêtes sont souvent résolues directement par l’IA.

Les petits annonceurs sans accès à l’automatisation avancée ou aux assets riches risquent d’être exclus des espaces compétitifs.

L’absence de reporting dédié à l’AI Mode oblige à piloter à l’aveugle sans savoir où passe une partie du budget publicitaire.

Et maintenant… Ce que votre entreprise peut commencer à faire tout de suite

Auditez vos campagnes actuelles pour repérer les mots-clés ou groupes d’annonces sous-performants.

Testez des annonces plus conversationnelles, qui s’intègrent mieux aux interfaces IA (CTA souples, langage naturel).

Suivez des métriques intermédiaires comme le temps sur site, les formulaires, les micro-conversions.

Lancez des campagnes Performance Max avec une stratégie bien définie (signaux d’audience, exclusion, assets personnalisés).

Optimisez votre SEO IA-friendly : contenu structuré, formats FAQ, balisage, réponse aux longues requêtes conversationnelles.

Et donc… sur ce nouveau chemin

Nous assistons à une mutation profonde et durable du paysage publicitaire digital. Ce n’est plus une phase de test.

Les annonceurs doivent intégrer l’IA dans leur stratégie PPC, et penser « parcours client » plutôt que simple clic.

Chez Uplix, nous vous aidons à faire cette transition en confiance. De l’audit de vos campagnes à la mise en place de solutions IA compatibles, en passant par la formation de vos équipes, nous construisons ensemble une stratégie pérenne.

Votre publicité payante moteur de recherche mérite d’évoluer avec son temps. Parlons-en.