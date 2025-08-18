Traduire, résumer, partager avec les IA :











































Le phénomène connu sous le nom de le grand découplage Google (ou The Great Decoupling) désigne une rupture historique : les impressions dans Google Search Console explosent, tandis que les clics diminuent fortement, formant les fameuses courbes en « mâchoire de crocodile ».

Une courbe en « mâchoire de crocodile »:

1. Qu’est-ce que le grand découplage Google ?

Ce décrochage s’explique par l’arrivée massive des AI Overviews (résumés générés par l’IA de Google), qui affichent directement des réponses dans les résultats de recherche. Le problème ? Votre site est cité, mais l’utilisateur n’a plus besoin de cliquer.

Résultat : double exposition (dans l’AIO et le classement classique), mais moins de trafic vers le site. Une étude d’Ahrefs montre une baisse moyenne de 34,5 % du taux de clic (CTR) quand un AI Overview est affiché.

2. Pourquoi ce phénomène prend-il de l’ampleur ?

Les AI Overviews ont été testés dès 2023, mais leur déploiement mondial s’est accéléré courant 2024. Aujourd’hui, de très nombreuses requêtes, notamment informationnelles, déclenchent ces encarts IA.

Google justifie cela par une meilleure expérience utilisateur. Mais pour les éditeurs de contenu, la visibilité ne rime plus automatiquement avec trafic.

3. Qui sont les plus impactés ?

Ce sont principalement les sites positionnés sur des requêtes à forte dimension éducative ou explicative : santé, finance, culture générale, éducation.

En revanche, les requêtes transactionnelles (ex. : “acheter un micro-ondes”) sont moins concernées. Les sites e-commerce ou SaaS souffrent donc moins, pour le moment.

4. Des exemples concrets

Exemple 1 : Un site de vulgarisation scientifique a récemment vu ses impressions doubler en un mois après avoir été cité à plusieurs reprises dans des AI Overviews. Pourtant, malgré cette explosion de visibilité, le nombre de clics a chuté de 30 %. Cette baisse apparente cache une réalité plus positive : les clics restants se sont révélés beaucoup plus qualifiés, avec une hausse de 15 % du taux de conversion. Ce cas illustre parfaitement comment l’IA transforme le parcours utilisateur, en privilégiant des interactions plus ciblées et potentiellement plus rentables.

Exemple 2 : Un éditeur B2B spécialisé dans les logiciels de gestion commerciale (CRM, facturation, ERP) a observé une « stabilité remarquable de ses performances SEO » malgré l’arrivée des AI Overviews. Sur les 120 mots-clés stratégiques suivis, moins de 10 % déclenchent actuellement des résumés IA dans les SERP.

Pourquoi ? Parce que la majorité de ses expressions ciblées sont transactionnelles ou très spécifiques, comme “logiciel CRM TPE tarif 2025” ou “ERP cloud pour cabinet comptable”. Ce type de requête demande une forte intention d’achat, que Google ne résume pas encore via IA.

Résultat : le site maintient un CTR moyen autour de 3,5 %, avec des conversions inchangées sur ses pages commerciales clés. Mieux encore, certaines pages « cas clients » affichent une légère hausse de trafic organique grâce à des requêtes longues traîne bien ciblées. Cela montre que le grand découplage touche surtout les contenus informationnels généralistes, pas ceux à forte valeur business.

Ce graphique met en lumière l’impact concret des AI Overviews (AIOs) sur le taux de clic (CTR) de la position #1 dans les résultats Google. Basée sur l’analyse de 300 000 mots-clés, l’étude montre une baisse de 34,5 % du CTR attendu, passant de 4 % à 2,6 % en mars 2025. Une illustration parlante de la manière dont l’IA redistribue l’attention des internautes, même sur les positions les plus convoitées.

5. Comment réagir ?

Voici les leviers pour transformer cette évolution en opportunité :

Optimiser pour les AI Overviews : structurer le contenu, répondre directement aux questions, utiliser les bons balisages sémantiques, rédiger des phrases courtes et informatives.

: structurer le contenu, répondre directement aux questions, utiliser les bons balisages sémantiques, rédiger des phrases courtes et informatives. Suivre de nouveaux indicateurs : temps passé, taux de conversion post-affichage, taux d’engagement.

: temps passé, taux de conversion post-affichage, taux d’engagement. Adapter la stratégie éditoriale : prioriser les contenus experts, les requêtes à forte intention, les formats enrichis (études de cas, comparatifs, FAQ…).

6. Le futur du SEO post-découplage

Le grand découplage Google marque un changement de paradigme. Le SEO ne se limite plus à apparaître en première page, mais à produire un contenu structuré, expert et prêt à être repris par les systèmes IA.

Autrement dit, l’enjeu n’est plus juste d’être visible, mais d’être incontournable dans les réponses générées.

