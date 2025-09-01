Traduire, résumer, partager avec les IA :











































Les résultats de recherche évoluent avec les AI Overviews , réduisant l’attention portée aux liens classiques.

évoluent avec les , réduisant l’attention portée aux liens classiques. Une stratégie hybride combinant SEO local et contenu informatif est désormais essentielle.

combinant et contenu informatif est désormais essentielle. Les plateformes comme TikTok , Perplexity ou Reddit deviennent des canaux incontournables pour la visibilité locale et IA .

, ou deviennent des canaux incontournables pour la . L’arrivée des assistants IA transforme la manière dont les internautes recherchent et interagissent avec les entreprises.

1. En quoi les AI Overviews bouleversent-elles le paysage des SERP ?

Les AI Overviews apparaissent désormais en tête des résultats de recherche, offrant des réponses synthétiques issues de plusieurs sources — rendant le clic sur votre site moins nécessaire. Selon Semrush, 13 % des requêtes généraient déjà un AI Overview en mars 2025, contre seulement 6,5 % en janvier — une progression rapide qui confirme ce glissement majeur.

Cette évolution est également validée par l’essor du Generative Engine Optimization (GEO) — une nouvelle approche au croisement du SEO et de l’IA — désormais indispensable pour apparaître dans ces réponses automatisées. La visibilité locale et IA devient une priorité stratégique pour toutes les entreprises locales souhaitant rester compétitives.

💡 Découvrez en vidéo les meilleures stratégies SEO local en 2025 !

Avec plus de 800 millions de recherches “près de moi” chaque mois, la visibilité locale est devenue un levier essentiel pour attirer des clients. Dans cette « masterclass » gratuite, Ross Simmonds (CEO de Foundation Marketing) vous dévoile 10 stratégies concrètes pour dominer les résultats de recherche locale à l’ère de l’IA : optimisation de votre fiche Google, cohérence NAP, gestion des avis, mots-clés locaux, SEO technique mobile, outils IA… Un contenu ultra-complet à ne pas manquer si vous gérez une entreprise locale ou multi-site !

2. Comment équilibrer visibilité locale et visibilité IA ?

Une étude menée par DAC — une agence spécialisée dans le marketing digital local — révèle un constat intéressant : très peu de requêtes sur Google affichent à la fois un AI Overview (résumé généré par l’IA en haut des résultats) et un Maps Pack (le bloc de résultats géolocalisés avec carte, adresses, avis et liens vers les établissements). En fait, cela ne se produit que dans 1 % des cas.

Cela signifie qu’il faut aujourd’hui adopter une stratégie à deux volets :

Pour apparaître dans les AI Overviews , misez sur des contenus à forte valeur ajoutée : FAQ, articles de blog pédagogiques, guides ou formats Q&A bien structurés, optimisés pour répondre aux questions fréquentes des internautes.

, misez sur des contenus à forte valeur ajoutée : FAQ, articles de blog pédagogiques, guides ou formats Q&A bien structurés, optimisés pour répondre aux questions fréquentes des internautes. Pour être bien positionné dans le Maps Pack — aussi appelé « local pack » — il est indispensable d’optimiser votre fiche Google Business Profile (coordonnées, horaires, photos, services…), de collecter et gérer les avis clients, et de créer des pages locales contenant des données structurées (schema.org).

En combinant ces deux approches, vous augmentez vos chances d’être visible à la fois dans les résultats générés par l’IA et dans les recherches locales traditionnelles — un duo gagnant pour booster votre visibilité locale et IA.

3. Pourquoi diversifier votre empreinte de contenu est-il crucial ?

Parce que les internautes ne passent plus exclusivement par Google :

Perplexity.ai compte 22 millions d’utilisateurs mensuels et intègre Yelp et OpenTable pour la recherche locale .

compte et intègre et pour la . Reddit , plébiscité par les Millennials et Gen Z, est de plus en plus une source de conseils locaux et de références authentiques .

, plébiscité par les est de plus en plus locaux et de . TikTok fonctionne comme un moteur de recherche visuel : 64 % des Gen Z l’utilisent ainsi, tandis que son fil « Nearby » et les contenus géolocalisés facilitent la découverte d’entreprises locales.

Il devient donc impératif de diffuser du contenu vidéo court, réponses conversationnelles, visuels attractifs ou guides structurés, selon la plateforme et le public ciblé, afin de multiplier vos points de contact pour votre visibilité locale et IA.

4. La recherche agentique : êtes-vous préparé aux interactions IA automatisées ?

La recherche devient agentique, c’est-à-dire que l’utilisateur délègue des actions à l’IA, comme des appels ou réservations. Google expérimente le « Call with AI », qui contacte les entreprises à la place des internautes. Cela modifie radicalement :

la notion de proximité , car l’IA privilégiera peut-être le meilleur service, même s’il est éloigné ;

, car l’IA privilégiera peut-être le meilleur service, même s’il est éloigné ; la pression sur les prix , avec l’IA opérant selon critères strictement rationnels ;

, avec l’IA opérant selon critères strictement rationnels ; et l’importance de réponses immédiates : un appel non traité = vente manquée.

Pour vous adapter, il faut rendre vos données tarifaires accessibles en format machine-readable, prévoir une infrastructure agent-to-agent pour gérer les demandes automatisées, et anticiper des interactions asynchrones en dehors des horaires classiques.

5. Quels sont les impacts concrets déjà observés ?

Les sites d’information ont vu leur trafic chuter jusqu’à 40 % depuis l’arrivée des AI Overviews.

jusqu’à depuis l’arrivée des AI Overviews. La baisse globale peut atteindre 70 % du trafic classique, un signal d’alarme pour les entreprises .

du trafic classique, . Le CTR recule significativement sur les mots-clés non brandés et dans les positions inférieures.

Il devient essentiel de ne plus penser uniquement en termes de clics ou rankings, mais en termes de visibilité dans les réponses IA et de capacité à capter l’attention hors du clic.

6. Comment enrichir vos contenus pour capter l’attention des IA ?

Adoptez un ton conversationnel , facile à citer par les IA.

, facile à citer par les IA. Créez des outils ou contenus uniques (calculatrices, guides, recherches originales) que les IA ne peuvent pas générer.

(calculatrices, guides, recherches originales) que les IA ne peuvent pas générer. Enrichissez les contenus informatifs avec des données locales, citations vérifiables, formats structurés pour favoriser les citations.

7. Et vos contenus locaux, sont-ils optimisés pour l’avenir ?

Les études montrent que :

Les requêtes incluant un lieu (ex. « Paris ») déclenchent moins d’AI Overviews ( 35 % ) que celles sans localisation ( 46 % ).

(ex. « Paris ») ( ) que celles sans localisation ( ). Les requêtes longues (60–100+ caractères) ont jusqu’à 60 % de chances d’activer un AI Overview.

(60–100+ caractères) ont jusqu’à d’activer un AI Overview. Les entreprises de services (nettoyage, juridique, photographie…) sont particulièrement exposées aux AIO.

Recommandations locales :

Utilisez des requêtes court terme et géolocalisées pour privilégier les Maps Packs.

pour privilégier les Maps Packs. Rédigez des contenus informatifs longs, structurés, mais incluez la localisation pour maintenir un bon équilibre entre visibilité IA et visibilité locale .

et . Consolidez votre autorité locale par un contenu complet, pertinent, et facilement exploitable par les IA.

Et donc…

Pour rester visible en 2025, dans un écosystème où l’IA devient l’interface de recherche :

Adoptez une stratégie hybride : SEO classique + optimisation pour les AI Overviews & GEO.

: SEO classique + optimisation pour les AI Overviews & GEO. Déployez une présence multicanal (contenus vidéo, forums, guides locaux, réseaux sociaux).

(contenus vidéo, forums, guides locaux, réseaux sociaux). Mettez vos données à disposition des IA via des formats techniques adaptés .

. Pensez capacité de réponse IA (agentique) pour ne pas perdre de clients à cause d’une absence de réponse.

L'agence Uplix SEO vous accompagne à chaque étape : audit SEO, optimisation AIO/GEO, contenus locaux efficaces, stratégie multicanal, et préparation à la recherche automatisée.