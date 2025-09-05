Traduire, résumer, partager avec les IA :











































En bref

Les moteurs de recherche IA mènent vers des pages introuvables (erreur 404) trois fois plus souvent que Google.

ChatGPT détient le triste record avec 2,38 % de liens cassés cités.

La plupart des liens sont soit obsolètes, soit purement inventés (oui, l’IA est créative… parfois trop).

Pas de panique : ce trafic représente moins de 1 % du total. Mais mieux vaut préparer vos pages 404 !

Une tendance qui déraille : l’IA hallucine vos URLs

On le pressentait, mais l’étude d’Ahrefs vient de le confirmer : les assistants IA nous envoient fréquemment vers le vide. Ou plutôt vers une erreur 404 bien frustrante.

Alors que Google n’affiche que 0,84 % de liens brisés parmi ses résultats, certains assistants IA flirtent avec des taux de 2,38 %. Et le champion en la matière, c’est notre ami ChatGPT, qui hallucine des URLs comme un poète en pleine insomnie.

Avant d’aller plus loin, voici une courte vidéo qui explique en détail pourquoi les IA inventent parfois des liens fantômes. C’est une mise en contexte idéale pour mieux comprendre comment et pourquoi on en arrive à une erreur 404 totalement fictive, et surtout ce que cela révèle du fonctionnement de l’intelligence artificielle.

Pourquoi l’IA invente des liens ?

Deux raisons principales expliquent ces ratés : d’abord, l’IA s’appuie parfois sur des pages qui ont existé mais ont disparu. Ensuite, elle invente carrément des adresses web qui « sonnent bien », du genre /guide-seo-ultime ou /newsletter-septembre. Mais attention : ça n’a jamais existé, même dans vos brouillons de 2017…

Exemple ? Sur le site d’Ahrefs, l’IA a proposé des liens comme /blog/internal-links/, persuadée que cela devait exister. Spoiler : non!

Quel impact réel sur votre trafic ?

Bonne nouvelle : à ce jour, les IA ne représentent qu’environ 0,25 % du trafic vers les sites web. Autant dire, une broutille comparée aux 39 % de Google. Donc, même si quelques internautes s’égarent via une URL IA fantôme, votre business ne va pas s’effondrer.

Mais tout de même : une page erreur 404 bien fichue peut transformer une frustration en expérience positive. Et surtout, ça montre que vous avez prévu le coup. Ce qui est toujours bon pour l’image… et le SEO.

John Mueller avait prévenu (merci John)

En mars 2025, le très respecté John Mueller de Google prédisait une augmentation des « liens hallucinés » par les IA. Sa recommandation ?

Ne pas courir après chaque URL fantaisiste, mais améliorer vos pages 404 et surveiller les données. Il semblerait qu’il ait eu raison (encore une fois!).

Des solutions simples (et pas si bêtes)

Avant de paniquer et de créer 200 redirections, respirez. Voici ce que vous pouvez faire :

Créez une page 404 utile et sympathique , avec un message d’accueil , des liens utiles et un moteur de recherche interne. Un peu d’humour y est toujours le bienvenu .

, avec , des et un moteur de recherche interne. Un peu y est toujours le . Vérifiez dans Google Analytics ou via Search Console si certaines erreurs 404 reçoivent du trafic. Si oui, redirigez-les vers une page pertinente .

si certaines reçoivent du trafic. Si oui, vers une . Ne vous fatiguez pas à « corriger » toutes les hallucinations IA. Concentrez-vous sur celles qui ont un impact réel.

Et surtout : gardez un œil sur l’évolution du trafic en provenance des IA. Car oui, ça pourrait bien devenir plus important dans les mois à venir.

Et pour finir en beauté…

Les erreurs 404 liées à l’IA sont un nouveau symptôme de notre monde digital : plein de promesses, mais parfois déroutant.

Pas besoin de paniquer, mais il faut être prévoyant. Une bonne page 404, quelques redirections bien placées, et vous aurez transformé un souci technique en opportunité UX.

Et si vous voulez aller plus loin, Uplix peut vous aider à transformer vos erreurs 404 en moteur de performance SEO. De l’audit à l’action concrète, on est là pour vous. Et promis, nous, on ne vous envoie pas vers une page introuvable 😉