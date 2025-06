Pendant longtemps, la traduction automatique était mal vue dans l’univers du SEO. Google avait pour habitude d’assimiler ce type de contenu à du spam, estimant qu’il n’apportait pas suffisamment de valeur à l’utilisateur. Mais cette position historique vient d’évoluer. Dans une série d’échanges relayés par nos confrères, le moteur de recherche se montre désormais plus souple.

Google a même supprimé de sa documentation la section qui recommandait l’usage du fichier robots.txt pour bloquer l’indexation des pages traduites automatiquement. Ce changement de ton ouvre une nouvelle ère pour la gestion du multilinguisme sur le web.

Et ce ne sont pas que des mots. Reddit, l’un des plus grands forums en ligne au monde, utilise déjà massivement l’IA pour traduire automatiquement des millions de pages.

Basically, if the content is high quality and helpful, it’s ok to use AI translations to scale. Also, Google said they don’t help any site specifically (so I guess they didn’t specifically help Reddit). And Google removed the « block auto-translated content’ section from their multilingual doc.

— Glenn Gabe (@glenngabe.bsky.social) 11 juin 2025 à 17:46