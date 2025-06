En quelques mots

Google étend les publicités vidéo aux onglets Recherche, Shopping et Images , rendant les SERP plus visuelles.

, rendant les SERP plus visuelles. Les vidéos sont affichées en formats natifs, à des emplacements stratégiques comme le haut de page ou les carrousels produits .

. Un nouveau centre d’aide Google accompagne les annonceurs pour optimiser leurs vidéos dans les résultats de recherche.

La vidéo, nouvelle reine du search marketing

Depuis plusieurs années, Google ne cesse de pousser le format vidéo, et la dernière annonce ne fait que confirmer cette tendance. Désormais, les publicités vidéo pourront apparaître dans les onglets « Recherche », « Shopping » et « Images » des résultats Google. Un virage stratégique qui reflète l’évolution des habitudes de consommation en ligne.

Autrefois réservé à YouTube ou aux formats Display, le contenu vidéo investit dorénavant les SERP classiques. Cette évolution s’inscrit dans la volonté de rendre les résultats de recherche plus immersifs et visuellement engageants. Selon nos confrères, l’objectif est clair : répondre à la demande croissante d’expériences visuelles dans la navigation web.

Des formats vidéo natifs dans les résultats de recherche

Concrètement, les annonceurs pourront insérer des publicités vidéo directement dans les résultats de recherche, là où les liens sponsorisés et les annonces textuelles étaient autrefois la norme. Les vidéos seront affichées à des endroits stratégiques, notamment en haut des pages de résultats, dans les onglets « Images » ou encore au sein des carrousels de produits de Google Shopping.

Cette intégration s’accompagne d’un effort pédagogique de la part de Google. Un nouveau centre d’aide explique aux annonceurs comment optimiser leurs vidéos pour la recherche.

Pourquoi cette évolution change la donne pour les marques ?

Ce virage stratégique pourrait bouleverser les pratiques du marketing digital. Les marques qui misent sur le storytelling et l’émotion auront une longueur d’avance. Les vidéos permettent en effet de capter l’attention rapidement, de renforcer la mémorisation, mais aussi de faciliter la conversion en contextualisant les produits.

D’après une étude de Wyzowl de 2024, 88 % des consommateurs disent avoir été convaincus d’acheter un produit ou service après avoir vu une vidéo d’une marque. L’ajout des vidéos dans les SERP permet donc de capitaliser sur ce format très engageant au sein même des parcours d’achat.

Un impact SEO à surveiller de près

Pour les professionnels du référencement, l’enjeu est double. D’une part, il s’agit de comprendre comment les vidéos influencent le comportement des utilisateurs dans les SERP. D’autre part, il devient nécessaire d’adapter sa stratégie de contenu pour intégrer des formats vidéo optimisés à la recherche.

Les experts recommandent d’héberger les vidéos sur YouTube, d’ajouter des métadonnées structurées (type schema.org), et de veiller à la qualité du titre, de la description et de la miniature. Il devient également stratégique de penser en termes de recherche visuelle : les vidéos devront répondre à des intentions spécifiques, au même titre que les pages web traditionnelles.

Ce que cela signifie pour les annonceurs en 2025

Avec cette nouveauté, Google confirme son ambition de faire du moteur de recherche un espace encore plus visuel, interactif et influent. Les annonceurs ont désormais une opportunité précieuse de rendre leurs messages publicitaires plus percutants, en les plaçant là où l’attention est maximale : dans les premiers résultats de recherche.

Il ne s’agit plus seulement de bien se positionner avec du texte ou des images, mais aussi de capter l’utilisateur par le mouvement, la voix, le rythme. Le marketing de demain se jouera en partie en vidéo, et les marques qui s’y engagent dès aujourd’hui seront celles qui domineront les moteurs demain. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter nos équipes marketing Uplix. Nos experts sauront vous aider à miser sur la meilleure stratégie vidéo pour votre marque !