En quelques mots

Lors du dernier Search Central Live de Madrid , Google a officialisé le lancement de Discover sur desktop .

Cela représente une nouvelle opportunité de visibilité pour les éditeurs.

pour les éditeurs. Pour en profiter, il faut apprendre à calibrer ses articles de blog en fonction des attentes de Google Discover.

Pourquoi l’arrivée de Discover sur desktop change la donne ?

Google vient de confirmer une évolution majeure dans sa stratégie de diffusion de contenu personnalisé : le flux Discover débarque enfin sur les versions desktop de Google. Jusqu’à présent réservé aux appareils mobiles via l’application Google et certains navigateurs, ce flux de recommandations basé sur les centres d’intérêt des utilisateurs s’affiche désormais dans la version ordinateur de la page d’accueil Google.

Repérée initialement par des utilisateurs américains, en phase de test depuis quelques semaines, cette nouveauté a été officiellement validée par un porte-parole de Google, comme le soulignent nos confrères.

Le déploiement se fait progressivement, mais plusieurs utilisateurs signalent déjà voir le flux Discover sur Chrome pour desktop, notamment sous forme de cartes personnalisées situées sous la barre de recherche.

Google is testing the Discover feed on its homepage for US users.

I just spotted it. Did anyone else see this too? 👀#Google #DiscoverFeed #SEO @rustybrick @gaganghotra_ pic.twitter.com/TtFZufS43J — shyam (@talksaboutseo) April 5, 2025

Quel impact pour les éditeurs et le référencement ?

Le déploiement de Discover sur desktop ouvre des perspectives intéressantes pour les créateurs de contenus et les experts SEO. Il faut savoir que ce flux personnalisé est propulsé par des algorithmes de machine learning qui analysent l’historique de navigation, les recherches passées, la localisation et d’autres signaux pour suggérer du contenu pertinent à l’utilisateur. Autrement dit, Google continue de s’éloigner du modèle de recherche active pour proposer une navigation « prédictive », presque passive.

Pour les sites web, cela signifie qu’une nouvelle vitrine s’ouvre : être présent dans Discover desktop pourrait générer un trafic conséquent. Mais les critères de visibilité dans ce flux restent flous.

Il ne s’agit pas de SEO traditionnel basé sur des mots-clés, mais plutôt d’une combinaison d’E-E-A-T (Expérience, Expertise, Autorité, Fiabilité), d’optimisation mobile, de temps de chargement rapide et d’un contenu à forte valeur ajoutée.

Google Discover will be available for desktop!🤩 The Google team is working to expand Discover on more surfaces. They just showed it in #sclmadrid, a great new feature for News and that will change the real-time and content strategy of publishers. Let’s remember that, right… pic.twitter.com/gw7SSwZ8ES — Clara Soteras (@ClaraSoteras) April 9, 2025

Un pas de plus vers la personnalisation totale de l’expérience Google

Ce changement est loin d’être anodin. Avec Discover, Google s’immisce un peu plus dans notre quotidien numérique, en devenant un fournisseur de contenu avant même que nous ayons exprimé un besoin. Cela pourrait transformer nos habitudes d’information, notamment sur desktop, qui restait jusqu’ici un espace plus neutre en termes de suggestions personnalisées.

D’un point de vue stratégique, Google tente ici de concurrencer des plateformes comme X, Facebook ou TikTok, qui misent aussi sur des flux personnalisés pour capter l’attention. En plaçant Discover sur desktop, Google mise sur le temps passé, sur l’ancrage dans les routines de consultation quotidienne — un pari que le géant de Mountain View semble prêt à jouer jusqu’au bout.

Certains tests préliminaires aux États-Unis montrent que les utilisateurs interagissent davantage avec les suggestions Discover sur desktop qu’avec les actualités mises en avant dans Google News.

More about Perspective.

Also interesting Discover expanding to desktop and even more personalization on SERP pic.twitter.com/JwyuU1g29U — Gianluca Fiorelli (@gfiorelli1) April 9, 2025

Une opportunité… mais aussi un défi pour le SEO

Pour les professionnels du référencement naturel, il ne s’agit plus seulement d’optimiser un article pour une requête, mais de créer du contenu suffisamment pertinent, engageant et « recommandable » par l’intelligence artificielle de Google. Les signaux utilisateur deviennent centraux : taux de clic, temps passé, partages, engagement sur mobile comme sur desktop.

En résumé, le passage de Discover sur desktop est une étape logique, mais décisive, dans l’évolution de Google vers une plateforme de recommandation personnalisée. Le moteur de recherche devient de plus en plus un moteur de découverte.