La thématique de Google shopping AI devient incontournable : Google vient de lancer son outil d’essayage virtuel alimenté par IA, désormais disponible aux États-Unis. Mais ce n’est pas tout : cette nouveauté s’inscrit dans une vision plus large, incluant des alertes prix ultra-personnalisées et une future fonctionnalité d’inspiration shopping visuelle. Ces innovations marquent une transformation profonde du commerce en ligne et des attentes des consommateurs.

À voir en complément : Cette vidéo présente les nouvelles fonctionnalités Google shopping AI et leur impact sur l’expérience d’achat en ligne:

1. Essayer avant d’acheter : l’essayage virtuel AI

Google propose désormais un outil permettant aux utilisateurs de téléverser une photo de corps entier pour visualiser virtuellement un vêtement sur eux, directement depuis Google Search, Shopping ou Google Images (Search Engine Journal). Cette fonctionnalité s’appuie sur un modèle génératif capable de reproduire le drapé du tissu et la morphologie des différents corps.

Le lancement officiel aux États-Unis annonce une disponibilité internationale prochaine et repose sur une technologie explorée via l’application expérimentale Doppl, qui crée des avatars réalistes pour tester les tenues.

2. Alerte prix intelligente

Google améliore également ses alertes prix : les utilisateurs peuvent désormais définir leurs critères de taille, couleur et budget pour être notifiés lorsque le produit répond à leurs préférences spécifiques (Search Engine Land). Cela permet un suivi plus proactif des bonnes affaires et favorise les achats au bon moment.

3. Inspiration shopping : l’IA qui crée des idées

Google prévoit également une fonctionnalité d’inspiration visuelle alimentée par IA : l’utilisateur pourra décrire un look (“robe fluide verte pour un jardin party”) et l’IA générera des images stylisées, puis présentera des produits réels similaires via le Shopping Graph (plus de 50 milliards de fiches produit).

4. Pourquoi ce Google shopping AI change la donne ?

Ces outils ouvrent la voie à un parcours d’achat plus fluide, immersif et personnalisé. L’essayage virtuel réduit l’incertitude liée aux achats de vêtements, les alertes prix offrent une gestion proactive et l’inspiration IA transforme la découverte produit en expérience interactive et guidée.

Les études montrent déjà des résultats prometteurs : les essais virtuels génèrent 60 % de vues de meilleure qualité et les conversions augmentent de +2,5 fois pour certaines marques comme Estée Lauder ou e.l.f. Cosmetics. Le marché global du try-on virtuel pourrait passer de 5,8 milliards $ en 2024 à 27,7 milliards $ en 2031 selon Valuates.

Évolution du marché : Ce graphique montre la croissance prévue du marché mondial du try-on virtuel, qui devrait passer de 5,8 milliards $ en 2024 à près de 27,7 milliards $ en 2031 selon l’étude Valuates. Une progression qui illustre l’énorme potentiel des technologies comme Google shopping AI dans l’e-commerce.

5. Panorama des acteurs du try-on AI

5. Panorama des acteurs du try-on AI

Perfect Corp. reste l’un des pionniers du secteur. En partenariat avec Google, l’entreprise propose des essais virtuels de maquillage via son application YouCam Makeup. Cette technologie permet aux utilisateurs de tester en direct rouges à lèvres, fonds de teint ou ombres à paupières depuis leur smartphone. Des marques de renom comme Estée Lauder et Bobbi Brown utilisent déjà cette solution, offrant une expérience d’achat immersive et personnalisée (voir le site officiel).

GlamAI, start-up française spécialisée dans la réalité mixte, a marqué les esprits lors de la Paris Retail Week 2024 en dévoilant une cabine d’essayage AI. Cette innovation permet aux clients de visualiser instantanément un vêtement sur leur propre photo : en moins de 30 secondes, l’IA génère un rendu réaliste du tombé et des couleurs, réduisant ainsi le taux de retour et améliorant la satisfaction client.

Au-delà du maquillage et de l’habillement, le try-on AI s’étend aussi à l’optique. Des marques internationales comme Warby Parker et Ray-Ban proposent déjà des essais virtuels de lunettes permettant de tester en temps réel différents modèles et tailles directement via la caméra du smartphone. En France, l’enseigne Afflelou a également adopté cette technologie avec son outil en ligne d’essayage virtuel, qui aide les clients à choisir la monture la mieux adaptée à leur visage depuis chez eux. Cette généralisation du try-on AI dans l’optique confirme l’essor d’une expérience d’achat fluide et omnicanale, idéale pour lever les freins à l’achat en ligne.

6. Recommandations stratégiques pour les e-commerçants

Optimiser les images produits : qualité élevée, angles variés et compatibilité avec les formats d’essayage virtuel.

: qualité élevée, angles variés et compatibilité avec les formats d’essayage virtuel. Compléter les fiches produits : tailles, couleurs, matériaux et disponibilité doivent être à jour.

: tailles, couleurs, matériaux et disponibilité doivent être à jour. Exploiter les alertes prix : inciter les clients à activer ces alertes pour maximiser les ventes.

: inciter les clients à activer ces alertes pour maximiser les ventes. Préparer la recherche visuelle IA : adapter les descriptifs pour ressortir dans les recherches descriptives.

Pour conclure…

En 2025, Google shopping AI redéfinit les standards du commerce en ligne grâce à un achat immersif et intelligent. L’essayage virtuel, les alertes prix et l’inspiration visuelle permettent aux consommateurs de gagner en confiance et aux marques d’augmenter leur conversion. Les e-commerçants doivent dès aujourd’hui se préparer à ce nouvel écosystème où l’expérience utilisateur devient centrale.

