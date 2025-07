IA et marketing : quels métiers sont menacés en 2025 ?

En quelques mots : Les métiers du marketing et de la vente sont parmi les plus touchés par l’ IA .

Autrefois outil secondaire, l’IA et le marketing deviennent aujourd’hui une combinaison incontournable qui réinvente les métiers et processus. Propulsée par des solutions comme Bing Copilot de Microsoft et ChatGPT, cette transformation pousse les équipes marketing à repenser leurs méthodes de travail : création de contenus, recherche et gestion de projets. Une étude récente menée par Microsoft sur 200 000 conversations professionnelles en apporte une analyse concrète.

Comprendre le score d’applicabilité de l’IA selon Microsoft

Selon une étude relayée par Search Engine Journal, Microsoft a analysé neuf mois d’échanges anonymisés (janvier-septembre 2024) afin de comprendre comment l’IA influence les tâches marketing et commerciales. Le “score d’applicabilité” correspond ici à une mesure qui évalue dans quelle proportion une tâche ou un poste peut tirer parti de l’intelligence artificielle pour être optimisé ou automatisé. Plus ce score est élevé, plus l’impact potentiel de l’IA sur l’efficacité du poste est important. Résultat : les représentants commerciaux et les rédacteurs affichent les plus hauts scores d’applicabilité IA (respectivement 0,46 et 0,45), suivis par le service client et les analystes marketing.

Ces chiffres confirment que les métiers centrés sur la communication et la création de contenu sont ceux où l’IA apporte aujourd’hui le plus de valeur, en aidant notamment à produire plus vite, mieux cibler les messages et personnaliser l’expérience client.

Cette analyse pose ainsi les bases pour comprendre comment l’intégration de l’IA transforme en profondeur les pratiques marketing et commerciales, un sujet que nous explorons plus en détail dans la suite de cet article.

Les tâches où l’IA excelle : rédaction et recherche

L’IA générative se distingue particulièrement dans :

La recherche et synthèse d’informations, la rédaction et révision de contenus marketing (articles, emails, scripts vidéo) et la simplification de données complexes. Par exemple, Harvard Business Review cite une agence américaine ayant réduit de 40 % le temps de rédaction de ses campagnes email en utilisant GPT-4 tout en maintenant une supervision humaine.

Cependant, dans 40 % des cas, l’IA ne fournit pas exactement la réponse attendue, confirmant son rôle de copilote plutôt que de substitut complet.

Les limites : créativité et stratégie restent humaines

Certaines tâches résistent encore à l’automatisation :

La création visuelle (identité de marque, design de campagnes), la stratégie à long terme (positionnement, anticipation des comportements consommateurs) et les interactions humaines directes (événements, salons, négociations) restent des domaines où la valeur humaine reste (pour l’instant) irremplaçable. Selon McKinsey, 70 % des marketeurs voient l’IA comme un outil d’assistance et non de remplacement sur ces aspects.

Impact sur les compétences et formation

Le rapport de Microsoft souligne que l’IA et marketing touche autant les postes juniors que seniors. Cependant, les métiers nécessitant un diplôme universitaire ont un score d’applicabilité IA plus élevé (0,27) que ceux moins qualifiés (0,19).

Les compétences prioritaires deviennent :

Analyse de données, gestion de projet et créativité stratégique. Chez HubSpot par exemple, les équipes marketing sont formées à utiliser l’IA pour générer des contenus tout en développant leurs compétences analytiques pour optimiser les résultats.

Comment s’adapter à cette évolution ?

Plutôt que de craindre la disparition de certains rôles, il est recommandé d’adopter l’IA comme partenaire de travail :

• L’utiliser comme copilote pour générer des ébauches, collecter des données ou créer des rapports.

• Développer des compétences non automatisables comme la stratégie et la relation client.

• Optimiser son temps en déléguant les tâches répétitives à l’IA pour se concentrer sur la valeur ajoutée.

Vers un marketing augmenté par l’IA

L’IA et marketing ne signent pas la fin des métiers, mais ouvrent une ère nouvelle où les professionnels deviennent des orchestrateurs d’outils intelligents. Ceux qui s’adaptent et développent des compétences complémentaires – storytelling, analyse, compréhension client – seront mieux armés pour tirer profit de cette transformation.

Comment Uplix peut vous accompagner

Chez Uplix30, nous aidons les entreprises à intégrer l’IA dans leur stratégie marketing et à transformer ces innovations en avantage concurrentiel. De la formation des équipes à la création de contenus augmentés, nous vous accompagnons pour optimiser votre productivité et rester compétitif. Contactez-nous dès maintenant pour booster votre transformation digitale.