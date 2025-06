Les points essentiels

Refonte complète des rapports : Microsoft Advertising propose une nouvelle page d’accueil, des rapports intelligents et un générateur de rapports personnalisés, offrant un accès rapide aux données clés, une personnalisation poussée et une meilleure efficacité d’analyse.

: Microsoft Advertising propose une nouvelle page d’accueil, des rapports intelligents et un générateur de rapports personnalisés, offrant un accès rapide aux données clés, une personnalisation poussée et une meilleure efficacité d’analyse. Amélioration des campagnes Performance Max : Les campagnes offrent désormais plus de contrôle pour les annonceurs et des performances améliorées (+39 % de taux de conversion).

: Les campagnes offrent désormais plus de contrôle pour les annonceurs et des performances améliorées (+39 % de taux de conversion). Importation intelligente et intégration Shopify : Import facilité depuis Google et Meta, détection automatique des erreurs, et connexion directe avec Shopify pour gérer les campagnes et catalogues produits à l’international.

Un nouveau chapitre pour l’analyse des données publicitaires

Microsoft Advertising amorce un tournant stratégique majeur avec une refonte complète de son système de rapports. L’objectif ? Offrir une expérience plus fluide, plus rapide et surtout plus utile aux professionnels du marketing digital.

À présent, la page d’accueil des rapports a été repensée pour gagner en lisibilité, et un tout nouveau générateur de rapports personnalisés fait son apparition. Comme le soulignent nos confrères, il s’agit d’un véritable tableau de bord dynamique, permettant aux annonceurs de choisir les données pertinentes à suivre selon leurs propres critères.

Ce changement n’est pas anodin : grâce à une personnalisation totale – incluant filtres, modèles prédéfinis et planification – les utilisateurs peuvent accéder rapidement à des indicateurs clés sans passer des heures à construire un rapport. Le gain de temps est significatif, tout comme la précision d’analyse. On parle ici d’une évolution qui facilite la prise de décision, même dans des comptes très complexes.

Performance Max monte en puissance avec plus de contrôle pour les annonceurs

Autre nouveauté majeure : les campagnes Performance Max de Microsoft Advertising adoptent désormais un comportement d’enchères standard lorsqu’elles coexistent avec des campagnes Shopping classiques. Concrètement, cela signifie que la campagne dont l’enchère est la plus élevée l’emporte – finie la priorité systématique aux PMax. Ce changement donne aux annonceurs une plus grande maîtrise sur leurs tests et la distribution de leurs budgets.

Et les résultats sont au rendez-vous : selon les données de Microsoft, ces nouvelles campagnes enregistrent un taux de conversion supérieur de 39 % par rapport aux campagnes Shopping standard sur la période de février à avril 2025 aux États-Unis.

L’écosystème PMax bénéficie en outre de nombreuses améliorations techniques : prise en charge des scripts, automatisation via des règles, duplication simplifiée des groupes d’actifs, objectifs d’acquisition ciblée de nouveaux clients et outils de diagnostic intégrés pour la conversion.

Importation intelligente et intégration Shopify : vers une gestion unifiée

Microsoft Advertising mise aussi sur la fluidité multiplateforme. Pour ceux qui travaillent déjà avec Google Ads ou Meta, l’importation d’annonces devient plus intuitive : il est désormais possible d’importer la première image des formats carrousel directement dans les annonces natives Microsoft Audience. Une fonctionnalité de détection intelligente des erreurs d’importation permet également d’identifier rapidement les problèmes et de corriger les campagnes plus facilement.

Du côté de Shopify, les choses bougent aussi. L’application Microsoft Channel prend désormais en charge de nouveaux marchés comme le Royaume-Uni, le Japon, l’Australie et la plupart des pays européens. Les marchands peuvent connecter leur boutique Shopify à Microsoft Ads, synchroniser leurs catalogues produits, et lancer des campagnes Performance Max sans quitter leur interface. Une avancée stratégique qui simplifie l’expansion à l’international tout en gardant un contrôle centralisé sur ses opérations marketing.