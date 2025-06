En quelques mots

Depuis le 3 juin 2025 , l’API de la Google Search Console ne fournit plus aucune donnée , provoquant un blocage total pour les outils SEO automatisés.

, l’API de la Google Search Console ne fournit , provoquant un blocage total pour les outils SEO automatisés. Google a confirmé un problème, mais sans donner de délai de résolution ni d’explication technique claire, laissant les professionnels dans le flou.

ni d’explication technique claire, laissant les professionnels dans le flou. Cette panne prolongée alimente les craintes d’un désengagement de Google vis-à-vis des outils destinés aux référenceurs et webmasters.

API GSC : une interruption totale depuis plusieurs jours

Depuis le 3 juin 2025, l’API de Google Search Console n’a plus transmis la moindre nouvelle donnée, comme le rapportent nos confrères. Ce n’est pas un simple retard de synchronisation comme cela peut arriver ponctuellement : il s’agit d’un arrêt complet du flux d’informations via l’API. Autrement dit, tous les outils et tableaux de bord qui s’appuient sur cette source sont bloqués, affichant des données figées depuis plusieurs jours.

Pour les professionnels du SEO, c’est un vrai casse-tête. Les dashboards automatisés, les systèmes d’alertes ou encore les audits de performance sont paralysés. Et à l’heure où chaque jour de visibilité organique compte, l’absence de données fraîches pose problème pour l’analyse, la réactivité et la prise de décision.

Looker GSC Connecter delayed AGAIN no updated data since June 3rd @rustybrick.com Dear Google bring back the human devs! — Martin SEO McGarry (@searchassistance.co.uk) 9 juin 2025 à 10:04

Une réponse vague de Google… et pas de date de résolution

Google a brièvement reconnu le souci, confirmant que l’API rencontrait un « retard de données ». Mais la réalité dépasse le simple décalage : il ne s’agit pas d’un délai de 24 ou 48 heures, mais bien d’un gel complet des données depuis le 3 juin. Pire encore, aucun calendrier n’a été communiqué concernant un retour à la normale.

Google précise que l’interface classique de Search Console fonctionne correctement, ce qui suggère un problème technique isolé à l’API.

Hey @rustybrick.com – I’m seeing a delay on the Google GSC API again – seems to be stuck on the 3rd June. Am sure it will catch up soon but someone might want to give the box under the desk a tap @johnmu.com ! [image or embed] — SimonCox (@simoncox.com) 10 juin 2025 à 00:28

Un symptôme d’une négligence croissante envers les professionnels du SEO ?

Ce type de panne prolongée sans explication alimente une frustration déjà bien installée dans la communauté SEO. Depuis quelques mois, certains professionnels constatent un recul de la part de Google dans la maintenance ou l’amélioration de ses outils gratuits pour les webmasters et analystes. L’API Search Console, peu priorisée, semble aujourd’hui reléguée au second plan.

Cette panne n’est pas isolée : d’autres lenteurs ou anomalies ont été constatées dans les semaines précédentes, mais jamais avec une coupure aussi longue. Le manque de communication autour de cet arrêt total laisse penser que Google ne considère plus ces outils comme stratégiques, au moment où il concentre ses efforts sur l’intégration de l’IA générative dans les SERP.

Looks like the same problem as last time — the data is there if you set dataState to ‘all’ instead of ‘final’ (include fresh data). Seems to be that the processing doesn’t finish and update the ‘final’ date. — Mike Sullivan (@analyticsedge.com) 10 juin 2025 à 03:36

Que faire quand l’API Search Console est en panne ?

Dans l’immédiat, il est recommandé d’utiliser l’interface web de la Search Console pour consulter les performances, même si l’export de données y est plus limité. Il est aussi utile de recourir à Google Analytics 4 ou aux logs serveurs pour compenser temporairement ce manque de données issues de l’API GSC.

Mais à long terme, cette situation interroge : peut-on encore compter sur Google pour garantir l’accès stable et fiable aux données SEO ? Cette panne prolongée soulève une question de fond : la transparence et la robustesse des outils mis à disposition des créateurs de contenu ne sont-elles plus une priorité pour le géant américain ?