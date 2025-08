Traduire, résumer, partager avec les IA :











































En quelques mots

Snapchat et e-commerce : un duo sous-estimé mais performant pour capter les jeunes consommateurs et générer des ventes.

: un duo mais pour capter et générer des ventes. Comparaison avec Instagram et Facebook , leaders historiques du social commerce en 2025.

et , leaders historiques du social commerce en 2025. Projections et recommandations pour intégrer ces plateformes dans une stratégie marketing e-commerce.

En 2025, Snapchat et e-commerce deviennent un couple stratégique souvent négligé dans les plans médias. Alors que Facebook et Instagram dominent encore le paysage du social commerce, Snapchat séduit une audience jeune et engagée, offrant des performances publicitaires souvent surprenantes. Cette analyse multi-sources explore les forces et limites de chaque plateforme pour aider les marques à choisir le bon mix.

Découvrez en vidéo : Cette présentation analyse comment Snapchat et e-commerce transforment les stratégies des marques en 2025:

Snapchat et e-commerce : une montée en puissance discrète mais efficace

Avec 460 millions d’utilisateurs actifs quotidiens début 2025 et près de 900 millions mensuels (Thunderbit), Snapchat s’impose progressivement comme un canal e-commerce crédible. Loin d’être réservé aux ados, son audience s’est élargie, tout en conservant une forte pénétration auprès des 18-24 ans (78 % d’usage régulier). Cette cible, particulièrement sensible aux campagnes immersives, offre aux marques e-commerce des opportunités uniques pour créer des expériences impactantes.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : une étude menée par Search Engine Land révèle que le ROAS des campagnes e-commerce sur Snapchat est en moyenne 7,5 % supérieur à celui observé sur d’autres réseaux sociaux. De plus, le coût par acquisition y reste l’un des plus bas, ce qui en fait une plateforme intéressante pour les budgets optimisés.

Facebook et Instagram sont-ils encore les piliers traditionnels du social commerce en 2025 ?

Facebook et Instagram, tous deux sous l’égide de Meta, restent incontournables en 2025. Facebook totalise 2,3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels tandis qu’Instagram en compte 2 milliards (Sprout Social). Ces plateformes sont désormais pleinement intégrées dans l’écosystème e-commerce grâce aux fonctionnalités Facebook Shops et Instagram Shopping qui permettent des achats directement dans l’application.

Aux États-Unis, on estime que 69,4 millions d’acheteurs utilisent Facebook pour leurs achats en ligne et 47,5 millions passent par Instagram (Web & Crafts). Instagram se distingue aussi par son format Reels, désormais responsable de plus de 50 % des revenus publicitaires de Meta aux États-Unis (Reuters).

Comment les plateformes se comparent-elles selon les audiences et les secteurs ?

Snapchat et e-commerce conviennent particulièrement aux marques mode, beauté et lifestyle visant les 18‑24 ans. Instagram attire une cible similaire mais plus large, tandis que Facebook séduit davantage les 25‑49 ans. Dans le B2B e-commerce, LinkedIn reste un canal de choix, avec plus d’un milliard d’utilisateurs et des revenus publicitaires estimés à 8 milliards $ en 2025 (Business Insider).

Les écarts géographiques sont marqués : Snapchat connaît une forte croissance en Asie-Pacifique (+16 % d’utilisateurs actifs quotidiens) et en Europe (+3 %), tandis que Facebook conserve une présence massive dans toutes les régions et qu’Instagram se développe particulièrement en Amérique latine.

Voici un visuel qui compare le ROAS (Return On Advertising Spend) et le CPA (Coût Par Acquisition) de trois grandes plateformes sociales en 2025 : Snapchat, Instagram et Facebook. Les chiffres proviennent d’une étude menée par Triple Whale et relayée par Social Media Today et Search Engine Land. On observe que Snapchat affiche un ROAS supérieur de 7,5 % par rapport à Meta (Facebook et Instagram) et conserve le CPA le plus bas parmi les trois plateformes.

Projections pour 2026 : vers un social commerce plus immersif

Selon El País, les réseaux sociaux représenteront près de 20 % du commerce en ligne mondial d’ici 2026, soit environ 8 500 milliards $. Snapchat et e-commerce devraient continuer leur montée en puissance grâce aux formats immersifs comme la réalité augmentée et aux campagnes musicales interactives (advergames).

De leur côté, Facebook et Instagram investiront massivement dans l’intelligence artificielle pour personnaliser les publicités et accroître la conversion, tandis que LinkedIn renforcera son rôle en B2B avec des formats vidéo premium.

Pour finir…

En 2025, choisir entre Snapchat et e-commerce ou les plateformes plus établies comme Facebook et Instagram ne relève plus d’une opposition mais d’un mix stratégique. Snapchat s’impose comme un atout sous-estimé pour séduire la Gen Z avec des coûts compétitifs et un engagement élevé. Facebook et Instagram offrent toujours une portée massive et des fonctionnalités d’achat intégrées, idéales pour un ciblage plus large. Les marques avisées combineront ces canaux pour maximiser leur visibilité et leur retour sur investissement.

Uplix accompagne les marques dans l’optimisation de leurs stratégies social commerce : choix des plateformes adaptées, création de campagnes immersives et suivi de la performance. Contactez-nous pour transformer vos initiatives Snapchat et e-commerce en leviers de croissance mesurables.