En quelques mots

ChatGPT s’appuie secrètement sur Google Search , via SerpApi, pour répondre à des requêtes en temps réel .

, via SerpApi, pour répondre à des requêtes en . D’autres IA comme Perplexity adoptent aussi des stratégies similaires, révélant un phénomène global .

adoptent aussi des stratégies similaires, révélant un . Cela confirme que malgré l’essor des IA, l’index de Google reste fondamental, notamment en SEO.

ChatGPT dépend de Google : révélation choc de 2025

En 2025, une analyse approfondie révèle que ChatGPT dépend de Google, notamment pour nourrir ses réponses en actualité, sport ou finance. Selon un rapport de The Information, OpenAI a utilisé — et utilisera peut‑être toujours — les services de SerpApi, un outil de scraping de résultats Google, pour alimenter ChatGPT.

Cela jette une lumière inattendue sur un acteur auto‑présenté comme compétiteur de Google : malgré cette posture, ChatGPT dépend de Google pour combler ses lacunes, spécialement sur les sujets en temps réel où ses propres index et ceux de Bing restent insuffisants.

Une stratégie partagée par d’autres IA

Il ne s’agit pas d’un cas isolé. Perplexity, autre outil d’intelligence artificielle concurrent, utilise aussi SerpApi pour accéder aux résultats de Google. On observe donc un phénomène global : plusieurs IA, malgré leur autonomie affichée, s’appuient sur l’index Google pour garantir la fraîcheur et la précision de leurs réponses.

Cela implique concrètement une fiabilité améliorée, une réactivité sur les contenus dynamiques du web, mais aussi une dépendance structurelle à Google, même pour des services visant à s’en affranchir.

Cette image provient directement de SerpApi, le service utilisé par OpenAI pour extraire les résultats de recherche Google. Elle montre qu’OpenAI figure parmi les clients officiels de SerpApi, aux côtés de grandes entreprises comme Apple, Meta ou KPMG — ce qui confirme visuellement la relation entre ChatGPT et les données issues de Google.

Témoignages et preuves tangibles

Un ancien ingénieur de Google, Abhishek Iyer, a même créé des pages fictives uniquement indexées par Google. ChatGPT a ensuite cité ces pages dans ses réponses, preuve concrète que ChatGPT dépend de Google, en particulier des snippets.

Nick Turley, un dirigeant de ChatGPT, l’a admis en tribunal : leur objectif est de servir 80 % du trafic à partir de leur propre index, mais ils sont « loin d’y parvenir ». Il reste donc une forte dépendance à Google, confirmant que ChatGPT dépend de Google bien au‑delà des discours officiels.

Comparaisons entre IA : ChatGPT vs Bing vs Perplexity

Ainsi, ChatGPT dépend de Google non seulement pour la qualité des résultats, mais aussi pour rester pertinent dans un environnement de plus en plus exigeant.

Impact sur le SEO : pourquoi cela nous concerne

Cette dépendance a des implications majeures pour le référencement naturel. Si ChatGPT dépend de Google, l’importance du SEO reste intacte, voire renforcée.

Être bien positionné sur Google reste essentiel pour être utilisé comme source par ChatGPT. Les snippets Google, toujours essentiels, deviennent des tickets d’entrée vers les réponses d’IA. Les contenus SEO optimisés continuent de générer du trafic et de la visibilité indirectement, au‑delà du simple usage humain.

Avec ce constat, la stratégie SEO doit intégrer cette réalité : Google reste le pilier incontournable, même dans un univers dominé par les générateurs d’IA.

ChatGPT dépend de Google… mais se tourne vers l’avenir

En résumé, ChatGPT dépend de Google pour combler ses limites actuelles. D’autres IA adoptent le même chemin, confirmant un phénomène global dans le secteur. Toutefois, OpenAI avance avec ChatGPT Search (anciennement SearchGPT), un moteur intégré à ChatGPT qui repose davantage sur des partenariats de presse et des index propres.

Cela marque une transition vers l’indépendance. Mais pour l’instant, Google reste au cœur du web, et ChatGPT dépend de Google — une vérité qu’il faut garder à l’esprit quand on travaille le référencement ou qu’on produit du contenu numérique.

