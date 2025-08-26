Traduire, résumer, partager avec les IA :











































Des abus de l'IA infiltrent les rédactions, comme dans l'affaire Margaux Blanchard, où une fausse journaliste a trompé de grands médias.

infiltrent les rédactions, comme dans l’affaire Margaux Blanchard, où une a trompé de . La montée en puissance des deepfakes audio et vidéo entraîne des dérives inquiétantes dans la politique, l’éducation et la sphère privée.

audio et vidéo entraîne dans la politique, l’éducation et la sphère privée. Des usages non éthiques de l’intelligence artificielle menacent la réputation, l’intimité et la fiabilité de l’information publique.

Quand l’IA piège les journalistes : l’exemple Margaux Blanchard

L’un des abus de l’IA les plus révélateurs ces dernières années est l’affaire « Margaux Blanchard », une fausse journaliste freelance inventée de toutes pièces. Ses articles, publiés dans Wired ou Business Insider, semblaient crédibles, bien rédigés, avec des sujets accrocheurs – comme un couple qui se marie dans Minecraft. Mais en coulisses, tout était généré par une IA : sources, personnages, lieux, récits. La supercherie a été découverte suite à une enquête interne, révélant un grave manque de vérification éditoriale.

Ce cas illustre la facilité avec laquelle des contenus artificiels peuvent s’introduire dans des rédactions pressées ou en manque de ressources. Ce type d’abus de l’IA remet en question la capacité des médias à garantir la véracité de l’information.

Avant d’explorer en détail les abus de l’IA les plus marquants, il est important de comprendre le cadre juridique encore très limité qui entoure ces nouvelles pratiques. Comme le montre la vidéo ci-dessous, les recours légaux contre les deepfakes ou les fausses informations générées par intelligence artificielle restent rares et souvent inefficaces. Cette faiblesse réglementaire explique en grande partie pourquoi ces dérives se multiplient et deviennent un véritable défi pour la société.

Quels autres abus de l’IA posent aujourd’hui un danger réel ?

1. À quel point l’IA exploite-t-elle les images d’enfants (AIG‑CSAM) ?

Les usages malveillants de l’intelligence artificielle atteignent des niveaux particulièrement alarmants lorsqu’ils visent les enfants. En 2024, l’Internet Watch Foundation a repéré plus de 20 000 images générées par IA, représentant des mineurs dans des scènes à caractère sexuel. Certaines de ces images ont été créées à partir de photos extraites de profils publics sur les réseaux sociaux, puis modifiées pour produire des contenus illicites. Une enquête du Pulitzer Center confirme l’ampleur du phénomène.

2. Comment les deepfakes audio et vidéo brouillent-ils les repères ?

Les deepfakes sont une autre forme d’abus de l’IA : ils manipulent visuellement ou vocalement des personnalités, créant de faux discours ou fausses actions. À Chicago, un principal de lycée a été faussement accusé via un message vocal généré par IA, déclenchant une tempête médiatique avant que la supercherie ne soit prouvée. Au Royaume-Uni, un faux enregistrement audio de Keir Starmer diffusé pendant une conférence du parti travailliste a semé le trouble. Et aux États-Unis, un ex-employé d’un établissement scolaire a fabriqué un message raciste pour nuire à une collègue, ce qui lui a valu une peine de prison (AP News).

3. L’IA et les célébrités : quand le faux devient intime

La pornographie générée par IA est un fléau silencieux. L’exemple de Taylor Swift en 2024, victime de deepfakes sexuels partagés des millions de fois sur les réseaux sociaux, montre à quel point les célébrités – et plus largement les femmes – sont exposées à ces abus de l’IA. Ce type de contenu, produit sans consentement, utilise leur image à des fins dégradantes, avec un fort impact psychologique et réputationnel (Wikipedia).

4. L’IA crée-t-elle de faux experts pour manipuler l’opinion ?

Certains usages sophistiqués de l’IA permettent de créer des identités fictives avec CV, profils sociaux et publications. Le cas « Oliver Taylor », auteur d’articles sur le Moyen-Orient dans des journaux de renom, est un parfait exemple : il n’existait tout simplement pas. Ces techniques permettent de fabriquer des experts de toutes pièces pour diffuser des idées ou désinformer dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux.

5. L’automatisation des contenus : quel avenir pour l’info fiable ?

En 2023, CNET a dû corriger 41 articles automatisés générés par IA après avoir découvert des erreurs factuelles majeures. Die Aktuelle, en Allemagne, a été au cœur d’un scandale en publiant une fausse interview de Michael Schumacher. Et certains réseaux, comme Pravda Network, produiraient jusqu’à 10 000 textes par jour à l’aide d’outils IA, parfois pour soutenir des campagnes de désinformation à grande échelle.

Pourquoi ces abus de l’IA sont un défi majeur pour notre société ?

Les cas évoqués montrent que les abus de l’IA peuvent toucher toutes les sphères de la société : éducation, politique, médias, vie privée. L’un de leurs effets les plus pernicieux est l’érosion de la confiance. Dans un monde saturé de contenus générés artificiellement, il devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux. Or, sans repères fiables, la démocratie, la justice et l’information sont fragilisées.

