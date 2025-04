En quelques mots

Depuis leur lancement, les Google AI Overviews suscitent à la fois enthousiasme et inquiétude dans l'univers du SEO.

Ces résumés générés par l'IA, insérés directement en haut des résultats de recherche, pourraient modifier la manière dont les utilisateurs interagissent avec les pages web.

La baisse significative des clics vers les sites traditionnels est la conséquence la plus redoutée par les professionnels du marketing.

Une évolution qui pourrait réduire les clics organiques

Google a toujours cherché à répondre le plus rapidement possible aux requêtes des internautes. Avec l’arrivée des AI Overviews, cette mission franchit un nouveau cap. Plutôt que d’encourager l’utilisateur à cliquer pour trouver sa réponse, Google propose directement une synthèse issue de plusieurs sources. Le besoin de visiter un site externe devient alors beaucoup moins évident. De nombreuses analyses, notamment celles réalisées par Ahrefs, montrent que dans certains cas, le taux de clic pourrait baisser de manière significative, allant jusqu’à une perte de 34,5 % pour certains types de requêtes.

Il est important de noter que cet effet ne touche pas toutes les recherches de la même manière. Les requêtes simples, factuelles ou basées sur des questions très directes sont les plus susceptibles de voir leur trafic organique diminuer. En revanche, pour des sujets plus complexes nécessitant de la nuance, les utilisateurs pourraient toujours chercher à consulter des sources plus détaillées.

Un changement stratégique pour les créateurs de contenu

Face à cette évolution, les créateurs de contenu doivent repenser leur approche. Il ne suffit plus d’être simplement informatif. Offrir une valeur ajoutée que l’IA ne peut pas synthétiser devient indispensable. Il faudra donc miser sur des contenus très travaillés, des analyses d’experts, des études de cas concrètes ou encore des opinions personnelles ; autant d’éléments que les AI Overviews ne peuvent pas totalement capturer sans biais.

De plus, les stratégies SEO devront intégrer une meilleure compréhension de la manière dont Google sélectionne les sources pour ses résumés IA. Optimiser son contenu pour être cité dans un AI Overview pourrait devenir un nouvel enjeu stratégique. En parallèle, renforcer la notoriété de sa marque en dehors du simple référencement naturel pourrait s’avérer indispensable pour conserver un flux de visiteurs régulier.

Le futur du SEO face aux résumés IA

Les professionnels du marketing sont évidemment invités à suivre de près les évolutions de Google afin d’ajuster rapidement leurs tactiques. Comprendre le comportement des utilisateurs face aux AI Overviews permettra en effet d’anticiper les tendances et de rester compétitif dans un paysage en constante mutation.

L’ère de la recherche assistée par intelligence artificielle promet de redessiner profondément les règles du jeu du référencement naturel. Vous avez besoin d’une expertise SEO sur les plans technique comme éditorial ? Contactez dès à présent notre agence Uplix !