Les points essentiels

Aujourd’hui, les consommateurs font davantage confiance aux créateurs de contenu sur TikTok, Reddit ou encore YouTube.

sur TikTok, Reddit ou encore YouTube. Les vidéos courtes et les forums permettent d’accéder à des témoignages authentiques facilement.

facilement. Le marketing d’influence continue de gagner du terrain en 2025.

Pourquoi les créateurs deviennent les piliers de la visibilité en ligne

La manière dont les internautes recherchent de l’information et consomment du contenu évolue à grande vitesse, surtout depuis la démocratisation de l’IA générative puisque celle-ci entraîne plus de méfiance en ligne. Face à l’essor des réseaux sociaux et à la montée en puissance des vidéos courtes (TikTok, Reels, Shorts), une tendance s’impose ainis peu à peu : le contenu piloté par les créateurs.

Autrefois perçus comme de simples influenceurs, ces créateurs sont aujourd’hui au cœur de la stratégie de contenu des marques. Ce changement profond redéfinit non seulement les codes du marketing, mais aussi ceux du référencement naturel, comme le soulignent nos confrères.

Le contenu des créateurs, qu’il soit diffusé sur TikTok, YouTube, Instagram ou même des newsletters, est devenu l’une des principales sources d’information pour de nombreux internautes. Ce phénomène s’explique par la relation de confiance qu’un créateur peut établir avec sa communauté. Lorsque celui-ci recommande un produit ou partage une analyse, son audience perçoit cette prise de parole comme authentique, incarnée et crédible. Cela contraste fortement avec les contenus purement institutionnels, souvent jugés trop commerciaux ou génériques.

Un impact direct sur le comportement de recherche

Ce basculement a également des effets mesurables sur le comportement de recherche. De plus en plus d’utilisateurs, en particulier les plus jeunes (la génération Z et les Millennials), préfèrent aller directement sur TikTok ou YouTube pour obtenir des avis, découvrir des tutoriels ou comparer des produits.

Ils ne tapent plus systématiquement leur requête sur Google. C’est un changement de paradigme majeur. Le moteur de recherche traditionnel n’est plus le point de départ par défaut : il devient une étape parmi d’autres dans un parcours utilisateur fragmenté, où la voix des créateurs joue un rôle décisif.

Google, conscient de ce glissement, commence à intégrer davantage de contenu issu des créateurs dans ses résultats. Des vidéos YouTube de micro-influenceurs, des articles Medium rédigés par des spécialistes ou encore des posts de forums comme Reddit ou Quora prennent désormais plus de place dans les pages de résultats. C’est une tentative claire d’alignement sur ce que les utilisateurs attendent : une information plus humaine, plus subjective, mais souvent jugée plus utile et concrète que les contenus institutionnels traditionnels.

Les marques doivent repenser leur stratégie de contenu

Pour les marques, il ne s’agit plus simplement de produire du contenu optimisé SEO en masse. La nouvelle équation passe par la collaboration avec des créateurs capables d’incarner leurs valeurs et de créer un lien de proximité avec leur cible.

Le contenu piloté par les créateurs n’est pas seulement une tendance marketing : c’est une réponse à une exigence croissante de personnalisation et de sincérité. Ce contenu est non seulement engageant, mais il bénéficie aussi d’une meilleure résonance algorithmique sur les plateformes sociales, ce qui en démultiplie l’impact.

Ce nouveau modèle redistribue les cartes. Il ne suffit plus d’avoir une bonne stratégie de mots-clés ou un blog bien alimenté. Il faut désormais penser en termes d’écosystème : comment s’entourer de voix authentiques pour gagner en légitimité ? Comment intégrer des créateurs dans sa stratégie éditoriale pour capter l’attention là où elle se trouve réellement ?

Dans ce contexte, le marketing de contenu piloté par les créateurs n’est plus une option, mais une nécessité stratégique. Pour en savoir plus, pensez à faire appel à une agence marketing experte comme Uplix !