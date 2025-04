Les points essentiels

Le monde des réseaux sociaux évolue rapidement. Et si l’on pensait que la désinformation et le manque de transparence étaient des fatalités en ligne, les grandes plateformes montrent qu’elles cherchent à reprendre le contrôle .

Une fonctionnalité pour ajouter du contexte aux vidéos TikTok

Footnotes permet d’ajouter du texte explicatif sous certaines vidéos. L’objectif est de fournir un contexte autour d’un contenu susceptible d’être mal interprété ou de propager des informations douteuses.

Ce système s’inspire notamment de X avec ses Community Notes, un outil collaboratif grâce auquel les utilisateurs ajoutent des informations complémentaires validées par la communauté. TikTok, qui attire un public jeune et engagé, voit dans ce modèle un levier pour gagner en crédibilité et renforcer la confiance en sa plateforme.

Selon les premiers retours, les notes TikTok seraient affichées sous forme de petits blocs textuels accompagnant les vidéos sélectionnées. En phase de test, cette fonctionnalité est pour l’instant disponible aux États-Unis, comme l’indique notre confrère.

La transparence, un enjeu stratégique pour les réseaux

Face à une pression croissante des utilisateurs, des médias et même des gouvernements, les géants du numérique n’ont pas d’autre choix que d’innover. TikTok, souvent critiqué pour son manque de modération, semble vouloir suivre la voie ouverte par X et Meta.

Chez Meta, on retrouve également des fonctionnalités similaires via des avertissements sur le contenu sensible. L’idée générale est la même : donner aux utilisateurs les outils pour mieux comprendre ce qu’ils consomment et, dans le même temps, lutter contre les fake news.

En proposant ses Footnotes, TikTok cherche à :

Améliorer la qualité de l’information diffusée sur sa plateforme.

la qualité de l’information diffusée sur sa plateforme. Responsabiliser sa communauté dans le partage de contenus.

sa communauté dans le partage de contenus. Limiter la propagation de fausses informations.

la propagation de fausses informations. Revoir son image face aux régulateurs et à l’opinion publique.

Un test pour l’instant, mais un vrai tournant pour TikTok

Si TikTok ne communique pas encore sur la date de déploiement mondial de cette nouvelle fonctionnalité, les premiers indices montrent une volonté sérieuse d’aller dans le sens de la transparence participative. En testant les Footnotes, l’entreprise s’engage dans une nouvelle ère : celle où les utilisateurs ne sont plus de simples consommateurs, mais des acteurs.

La guerre de la confiance est lancée sur les réseaux sociaux, et TikTok entend bien y jouer un rôle majeur.