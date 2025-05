Pour résumer

DuckDuckGo lance Duck.ai, un assistant IA intégré directement à son moteur de recherche.

directement à son moteur de recherche. L’outil s’appuie sur plusieurs modèles de langage puissants pour offrir des réponses riches, transparentes et respectueuses de la vie privée.

pour offrir des réponses riches, transparentes et respectueuses de la vie privée. Duck.ai incarne une alternative éthique aux assistants IA classiques, en alliant innovation technologique et protection de la confidentialité.

Une intelligence artificielle qui respecte votre vie privée

DuckDuckGo franchit une nouvelle étape dans sa quête de respect de la vie privée en lançant Duck.ai, un assistant intelligent intégré directement à son moteur de recherche. Contrairement à d’autres services d’intelligence artificielle, souvent accusés de collecter des données personnelles ou de suivre les utilisateurs à la trace, celui-ci promet une expérience entièrement anonyme et sécurisée.

Le principe est simple : aucune inscription n’est requise, aucun historique de chat n’est conservé, et les adresses IP ne sont ni enregistrées ni exploitées. Cela permet aux utilisateurs de profiter de la puissance des modèles de langage les plus avancés sans compromettre leur vie privée. C’est un positionnement rare et assumé, à une époque où la plupart des grands acteurs de la tech peinent à rassurer sur la confidentialité des données.

Une IA intelligente, fluide et multi-modèles

Techniquement, Duck.ai ne se limite pas à un seul moteur d’intelligence artificielle. Il s’agit d’un système hybride, capable d’utiliser plusieurs modèles de pointe tels que ChatGPT-4o mini (OpenAI), Claude 3 (Anthropic) ou encore le performant Mistral Small 3. L’objectif ? Offrir des réponses plus nuancées, plus riches et adaptées au type de requête formulée par l’utilisateur.

Cette technologie est désormais accessible en toute simplicité, que ce soit via un navigateur classique ou à travers l’application mobile de DuckDuckGo. L’interface est intuitive : l’utilisateur tape sa question dans la barre de recherche et l’assistant IA s’active automatiquement pour proposer une réponse structurée, documentée et transparente, avec la mention claire des sources utilisées.

Cette transparence dans les réponses est d’ailleurs l’un des points forts du service. Contrairement à d’autres assistants IA qui donnent des réponses « toutes faites », Duck.ai prend soin de montrer d’où viennent ces informations. C’est une démarche pédagogique et rassurante qui permet à chacun de vérifier, recouper et approfondir les données fournies.

Vers un web plus éthique et respectueux de l’utilisateur

En combinant la puissance de l’intelligence artificielle avec une vision éthique de la technologie, DuckDuckGo propose une alternative sérieuse aux géants de la recherche en ligne. L’approche minimaliste, respectueuse et sans tracking pourrait bien séduire un public de plus en plus sensible à ces questions.

L’arrivée de Duck.ai marque une évolution naturelle mais ambitieuse pour une entreprise qui a toujours défendu la protection des données personnelles. C’est aussi un signal fort : il est possible de proposer de l’innovation sans sacrifier la vie privée des utilisateurs. À l’heure où les assistants IA prennent une place croissante dans nos usages quotidiens, il est rassurant de voir émerger des solutions alternatives, pensées pour les humains avant les algorithmes.