ChatGPT s’apprête à vivre un tournant important. À compter du 30 avril 2025 , OpenAI retirera le modèle GPT-4 de son offre payante.

, OpenAI retirera le modèle de son offre payante. L’outil sera remplacé par un nouveau modèle baptisé GPT-4o , censé offrir une expérience plus rapide , plus fluide et plus intelligente.

, censé offrir une expérience , plus fluide et plus intelligente. Ce changement stratégique marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’intelligence artificielle conversationnelle.

Pourquoi GPT-4 laisse-t-il la place à Chat GPT 4o ?

Jusqu’ici, GPT-4 représentait la version premium de ChatGPT, réservée aux abonnés de l’offre Plus. Réputé pour sa capacité à comprendre des requêtes complexes et à générer du contenu de qualité, ce modèle avait séduit de nombreux professionnels. Pourtant, OpenAI a fait le choix de tourner la page. L’objectif de l’entreprise ? Simplifier l’expérience utilisateur et concentrer les efforts de développement sur un modèle unique plus performant.

Ce retrait n’est pas un abandon, mais une évolution. En supprimant GPT-4, OpenAI mise sur une meilleure cohérence technique et une gestion plus centralisée des mises à jour. L’entreprise entend aussi valoriser pleinement les avancées intégrées dans GPT-4o, qui rassemble les meilleures compétences de ses prédécesseurs avec de nouvelles optimisations.

GPT-4o : une nouvelle génération d’intelligence artificielle

Le modèle GPT-4o ambitionne de dépasser les performances de GPT-4 sur plusieurs plans : rapidité de réponse, compréhension du contexte, qualité rédactionnelle, et même personnalisation des échanges. OpenAI promet une IA plus souple et plus réactive, capable de s’adapter avec finesse aux intentions de ses utilisateurs.

Ce nouveau modèle sera activé par défaut pour tous les utilisateurs de ChatGPT Plus. À partir du 30 avril, les modèles GPT-4.1 – que Sam Altman considère très utiles pour les développeurs – seront disponibles uniquement dans l’API, comme le rappelle notre consœur.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Pour la majorité des utilisateurs, la transition se fera en toute simplicité. Aucun paramétrage à modifier, aucune action à effectuer. GPT-4o prendra simplement la place de GPT-4 dans l’application. Ceux qui utilisaient GPT-4 pour des tâches professionnelles ou créatives devront néanmoins s’habituer à ce nouveau compagnon numérique.

Ce remplacement peut soulever quelques interrogations : qu’en est-il de la stabilité ? De la précision ? Des éventuels biais ? Des questions légitimes, auxquelles seule une utilisation concrète pourra répondre. Pour OpenAI, cette mise à jour s’inscrit dans une logique d’amélioration continue, avec l’ambition de rester à la pointe du secteur.

Une chose est sûre : cette évolution confirme la vitesse à laquelle l’intelligence artificielle progresse. Êtes-vous prêt à faire confiance à GPT-4o pour vos prochains échanges et recherches réalisés à l’aide de ChatGPT ?