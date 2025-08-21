Traduire, résumer, partager avec les IA :











































En 2025, l’email marketing conserve sa couronne : c’est toujours le canal offrant le meilleur retour sur investissement. Selon plusieurs études récentes relayées par Comarketing News, chaque euro investi dans une campagne email peut générer entre 36 € et 45 € de revenus. Cela place l’email marketing loin devant les réseaux sociaux ou la publicité display. Ce ROI de l’email marketing impressionne par sa stabilité et sa capacité d’adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs.

Découvrez en vidéo pourquoi l’email marketing reste ROI en 2025

Plongez dans cette vidéo captivante qui révèle pourquoi l’email marketing demeure le canal le plus rentable en 2025. Entre chiffres clés impressionnants, analyses d’experts et conseils pratiques pour booster vos campagnes, vous découvrirez comment cette stratégie s’adapte aux nouvelles attentes des consommateurs tout en offrant un retour sur investissement incomparable. Une introduction idéale pour comprendre pourquoi, malgré l’essor des réseaux sociaux et de l’IA, l’email reste incontournable dans les plans marketing modernes.

Pourquoi l’email marketing reste-t-il le canal le plus rentable ?

Plusieurs facteurs expliquent cette performance exceptionnelle :

Une base d’utilisateurs immense et stable : en 2025, on estime que près de 4,6 milliards de personnes utilisent l’email dans le monde. Ce chiffre, rapporté par Litmus, continue de croître, offrant aux marques un accès direct et universel à leurs clients.

Un coût de diffusion extrêmement faible : contrairement aux publicités payantes sur les réseaux sociaux ou Google Ads, l’envoi d’un email coûte quelques centimes seulement, tout en permettant un ciblage très précis.

Un canal plébiscité par les consommateurs : selon une étude Efficy, plus de 50 % des acheteurs déclarent qu’un email promotionnel bien conçu influence directement leur décision d’achat. L’email bénéficie ainsi d’une crédibilité et d’une intimité unique dans la relation client.

Quels chiffres confirment le ROI de l’email marketing en 2025 ?

Les statistiques clés publiées par différents acteurs dressent un constat sans appel :

Un ROI moyen de 36 € pour 1 € investi selon les baromètres marketing européens .

selon les . Des taux d’ouverture stables autour de 34 % en France, avec un taux de clic moyen de 4 % et un CTOR (click-to-open rate) de 11 % .

en France, avec un et un . Des conversions élevées : 52 % des consommateurs affirment avoir réalisé un achat après avoir reçu un email marketing ciblé .

: affirment avoir après avoir reçu un . Une efficacité renforcée par l’automatisation : les workflows automatisés (relance de panier, suivi post-achat) génèrent jusqu’à 320 % de revenus supplémentaires par rapport aux envois ponctuels.

Ces données confirment que, malgré la montée des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle, l’email marketing reste le levier le plus rentable du marketing digital.

Les données issues de l’étude réalisée par EmailToolTester mettent en évidence à quel point le ROI de l’email marketing varie selon les régions et les secteurs d’activité. Les graphiques ci‑dessous illustrent clairement que, pour chaque dollar investi, les retours peuvent atteindre des niveaux particulièrement élevés, notamment dans des domaines comme le tourisme ou le retail. Une preuve supplémentaire que l’email demeure, en 2025, l’un des leviers marketing les plus performants.

Quels exemples concrets illustrent cette efficacité ?

Plusieurs cas d’étude confirment la puissance de ce canal :

Chez un acteur e-commerce français, la mise en place d’une campagne de relance de panier abandonné a permis d’augmenter les ventes de 18 % en trois mois. Parallèlement, une stratégie de newsletters segmentées a permis de doubler le taux de clic grâce à une personnalisation fine basée sur l’historique d’achat des clients.

Des plateformes comme Omnisend rapportent un ROI de 40 $ pour 1 $ investi lorsqu’elles combinent segmentation avancée et marketing automatisé. Efficy, de son côté, observe que les envois effectués le mardi ou le jeudi obtiennent les meilleurs taux d’ouverture et de clic.

Comment maximiser le ROI de l’email marketing ?

Pour tirer pleinement parti de ce canal, trois leviers stratégiques sont à privilégier :

Segmentation et personnalisation : en adaptant le contenu à chaque profil (centres d’intérêt, historique d’achat), les taux de conversion augmentent de façon significative.

: en adaptant le à chaque profil (centres d’intérêt, historique d’achat), les augmentent de façon significative. Automatisation des scénarios : emails de bienvenue , relances automatiques et workflows de nurturing permettent de maintenir un contact régulier et pertinent.

: , et permettent de maintenir un et pertinent. Optimisation continue : tests A/B sur les objets, les visuels et les horaires d’envoi afin d’améliorer constamment les performances.

On peut donc dire que l’email reste, en 2025, un levier toujours incontournable !

En 2025, le ROI de l’email marketing confirme son statut de canal roi. Rentable, flexible et parfaitement adapté aux évolutions du digital, il reste un pilier stratégique pour les entreprises souhaitant booster leur croissance. Les marques qui savent exploiter pleinement ce potentiel conservent une longueur d’avance sur leurs concurrents.

