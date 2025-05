En quelques mots

publicités dans les conversations avec des chatbots alimentés par l’ Google franchit une nouvelle étape en intégrant desalimentés par l’ intelligence artificielle

Cette initiative, en phase de test, vise à monétiser les interactions avec des assistants virtuels tels que Gemini, tout en offrant aux annonceurs de nouvelles opportunités pour toucher leur audience.

Une stratégie publicitaire innovante

Selon un rapport de Bloomberg, Google teste actuellement l’affichage de publicités via AdSense dans des chatbots IA, notamment avec des applications telles que iAsk et Liner. Cette démarche permettrait à Google d’étendre son réseau publicitaire au-delà des sites web traditionnels, en exploitant les interactions conversationnelles des utilisateurs avec des assistants virtuels.

Un porte-parole de Google a confirmé que « AdSense for Search sera disponible pour les sites web souhaitant afficher des publicités pertinentes dans leurs expériences conversationnelles IA« . Cette ouverture pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les publicités, en les intégrant de manière plus contextuelle dans leurs échanges avec les chatbots.

L’intégration de Gemini dans Google Ads

Parallèlement, Google a annoncé l’intégration de son modèle d’IA avancé, Gemini, dans Google Ads. Cette fonctionnalité permet aux annonceurs de créer des campagnes publicitaires en utilisant une interface conversationnelle, où l’IA génère automatiquement des mots-clés, des titres, des descriptions et des images adaptés à la page de destination fournie.

Cette approche vise à simplifier le processus de création de campagnes et à améliorer leur performance. Une nouveauté qui pourrait particulièrement plaire aux professionnels du marketing.

Les implications éthiques et la perception des utilisateurs

L’intégration de publicités dans les chatbots soulève des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la transparence et la manipulation potentielle des utilisateurs. Selon certaines études, les utilisateurs auraient plus du mal à détecter les publicités intégrées dans les réponses des chatbots, et que, une fois informés de leur présence, ils les percevaient comme intrusives et moins dignes de confiance.

Cette perception souligne l’importance de la transparence dans l’intégration des publicités dans les interactions avec les chatbots, afin de maintenir la confiance des utilisateurs et d’éviter des réactions négatives.

Une tendance en expansion dans l’industrie

Google n’est pas seul à explorer cette voie. Microsoft a également commencé à intégrer des publicités dans les réponses de son chatbot, et des startups comme Adzedek proposent des modèles de revenus partagés pour les créateurs de chatbots.

Cette tendance indique une évolution vers une monétisation plus poussée des interactions avec l’IA, transformant les chatbots en plateformes publicitaires à part entière. Pour en profiter, et maximiser l’impact de vos futures annonces publicitaires, pensez à faire appel à une agence marketing expérimentée, à l’image d’Uplix.

Google Ads et chatbots : que faut-il en penser ?

L’intégration de publicités dans les chatbots IA représente une évolution significative du paysage publicitaire numérique. Si cette approche offre de nouvelles opportunités pour les annonceurs, elle nécessite aussi une attention particulière aux aspects éthiques et à la perception des utilisateurs. La transparence et le respect de l’expérience utilisateur seront essentiels pour assurer le succès de cette nouvelle stratégie publicitaire.

Encore en phase de test, cette nouveauté pourrait voir le jour dans les prochains mois si les résultats obtenus par le géant du Web s’avèrent concluants. Pour le moment, nous devons donc continuer à surveiller les annonces de Google à ce sujet.