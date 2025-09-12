Traduire, résumer, partager avec les IA :











































En bref

Les expériences IA de Google (Doppl, Food Mood, Talking Tours, Learn About) annoncent un futur de la recherche plus immersive et interactive .

(Doppl, Food Mood, Talking Tours, Learn About) un futur de la recherche . Pour les dirigeants , l’enjeu est de préparer la visibilité de la marque et la qualité des données produits ou contenus .

, l’enjeu est de préparer et la . On passe d’une logique mot-clé à une logique parcours utilisateur guidé par l’IA.

à une logique guidé par l’IA. Il est temps d’anticiper avec données enrichies, contenus structurés et signaux d’autorité.

Pourquoi les expériences IA de Google annoncent un changement profond ?

Les expériences IA de Google ne sont pas de simples tests techniques : elles traduisent une évolution de fond dans la manière dont les internautes accèdent à l’information. Au lieu d’une liste de liens, l’utilisateur se voit proposer un parcours personnalisé, nourri d’images, de récits audio ou de recommandations interactives. C’est une rupture comparable à l’arrivée du mobile ou de la recherche vocale. Elle impose aux entreprises de penser leurs contenus comme des briques exploitables par l’IA, et non plus seulement comme des pages optimisées pour des mots-clés. Autrement dit, il ne s’agit plus seulement d’“apparaître dans Google”, mais de faire partie de l’expérience que l’IA construit pour l’utilisateur.

Doppl : l’essayage virtuel comme nouveau moteur d’achat

Doppl, application issue de Google Labs, permet à chacun de tester virtuellement des looks et d’explorer son style. Au lieu de parcourir un catalogue, l’utilisateur expérimente, compare et joue avec des combinaisons. Conséquence : les marques qui fournissent des images multiples et détaillées, des tailles précises et des suggestions de looks verront leurs produits apparaître plus souvent. Celles qui négligent leurs fiches risquent de disparaître de ce nouvel espace de découverte.

Certains tests montrent encore des imperfections de rendu (vêtements mal ajustés, proportions étranges), mais l’enseignement pour les entreprises est clair : il faut investir dès maintenant dans des données produits fiables et des visuels de qualité. Le jour où l’outil sera généralisé, seuls les acteurs préparés en tireront un avantage concurrentiel.

Food Mood : l’inspiration culinaire réinventée

Food Mood invite les utilisateurs à décrire une envie ou une humeur (“un dîner convivial mais léger”) plutôt qu’une recette précise. L’IA génère alors des suggestions originales en croisant ingrédients et influences culinaires. Pour les sites de recettes et marques alimentaires, la clé est de structurer finement leurs contenus : occasions (repas de fête, déjeuner rapide), contraintes alimentaires (sans gluten, végétalien), valeurs nutritionnelles et storytelling culinaire.

Un site spécialisé dans les recettes végétales, par exemple, pourra être mis en avant lorsqu’un internaute demandera une idée gourmande et saine pour le week-end. À l’inverse, un site qui ne fournit ni schémas de données ni informations nutritionnelles risque d’être invisible. Food Mood montre comment la recherche s’oriente vers une découverte inspirée, et non plus une simple requête de type “pâtes au poulet”.

Pourquoi ces expériences IA de Google sont un signal fort?

Les expériences IA de Google changent déjà notre rapport à la recherche. Les internautes ne se contentent plus de taper des mots-clés : l’IA organise des parcours complets, où images, audio et conversations se complètent. L’essor de la recherche visuelle illustre bien cette mutation : Google Lens revendique plus d’1,5 milliard d’utilisateurs mensuels, preuve que la recherche “par l’image” devient un usage de masse. Pour un dirigeant, cela signifie revoir la place des visuels, métadonnées et récits de marque dans la stratégie digitale.

Un plan d’action à enclencher dès maintenant

La première étape est un audit de vos données : quels attributs manquent à vos produits ou contenus ? Vos fiches sont-elles enrichies d’informations contextuelles (usages, occasions, compatibilités) ? Vos recettes ou formations sont-elles reliées à des schémas structurés reconnus par Google ?

Ensuite, testez sur un périmètre réduit. Par exemple, choisissez une catégorie de produits ou une série de recettes et enrichissez-les fortement. Suivez ensuite les impacts sur la visibilité (dans Google Images, Shopping, ou YouTube) et sur la conversion. Enfin, mettez en place une gouvernance interne : SEO, data, contenus et juridique doivent travailler ensemble pour assurer la qualité des données et leur conformité.

Et donc…

Les expériences IA de Google ne sont pas de simples gadgets : elles annoncent un futur où l’IA guide la découverte, de l’inspiration à l’achat. Se préparer, c’est investir dans des données structurées, des contenus riches et une stratégie centrée sur l’expérience utilisateur. Chez Uplix, nous accompagnons les entreprises dans cette transformation : audit SEO orienté IA, mise en place de schémas de données, production de contenus adaptés aux nouveaux usages et suivi de performance. Autrement dit, nous vous aidons à transformer ces changements en avantage compétitif durable.