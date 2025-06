En quelques mots

Google a mis à jour sa documentation pour préciser que les publicités Google Ads apparaissent dans les AI Overviews, tout en restant explicitement identifiées et conformes aux règles habituelles.

apparaissent dans les AI Overviews, tout en restant explicitement et conformes aux règles habituelles. Les annonceurs n’ont pas besoin de modifier leurs campagnes : les publicités restent intégrées de façon transparente à côté des contenus générés par l’IA.

à côté des contenus générés par l’IA. Cette évolution confirme l’importance pour les annonceurs de rester informés et de continuer à optimiser leurs stratégies publicitaires, tout en s’adaptant aux usages émergents de l’IA.

Les nouvelles consignes publiées par Google

Dans un document officiel mis à jour sur son centre d’aide et analysé par notre confrère, Google précise que les publicités Google Ads apparaîtront dans les AI Overviews de la même manière qu’elles sont présentées dans les résultats de recherche classiques. Cela signifie qu’elles restent identifiées en tant que publicités et qu’elles sont soumises aux mêmes règles de transparence. Google insiste sur le fait que les publicités ne sont pas générées par l’IA elle-même, mais qu’elles sont affichées à côté des contenus générés automatiquement par l’IA, offrant ainsi une continuité publicitaire familière pour les annonceurs et les utilisateurs.

Une approche alignée sur la vision de Google

Google réaffirme son engagement en faveur de l’expérience utilisateur et de la qualité des informations présentées. Les AI Overviews sont conçus pour résumer rapidement les informations pertinentes, mais Google tient à rassurer : les annonces qui s’affichent ne compromettent pas la justesse des réponses. Au contraire, elles respectent la cohérence des résultats naturels. Cette mise à jour vise également à guider les annonceurs en leur montrant que les campagnes publicitaires n’ont pas à être repensées ou modifiées de fond en comble pour s’adapter aux AI Overviews. Google précise que les règles de ciblage, les enchères et les rapports publicitaires restent inchangés.

Des changements pour les annonceurs ?

En tant qu’annonceur, vous pouvez être rassuré : les AI Overviews ne modifient pas la manière dont vos annonces sont diffusées. Elles apparaîtront toujours avec la mention « Annonce » ou « Sponsorisé », comme dans les résultats de recherche traditionnels. Les utilisateurs peuvent donc facilement distinguer les contenus organiques générés par l’IA des contenus publicitaires. Google recommande tout de même de suivre les performances de vos campagnes et d’adapter votre stratégie si nécessaire, même si l’intégration de vos annonces se fait automatiquement.

Une évolution à suivre de près

Ces nouvelles informations montrent que Google prend très au sérieux l’équilibre entre les contenus sponsorisés et les réponses pertinentes offertes par l’IA. Cette dernière va continuer à jouer un rôle croissant dans les résultats de recherche, mais sans bousculer les fondations publicitaires qui ont fait le succès de Google Ads. Les professionnels du marketing digital doivent rester informés et continuer à optimiser leurs campagnes pour s’adapter aux nouveaux usages.

L’apparition des publicités Google dans les aperçus IA est une évolution naturelle, mais ne constitue pas un bouleversement pour les annonceurs. Vos annonces restent pertinentes et visibles, même dans un environnement propulsé par l’intelligence artificielle. Vous avez donc toutes les cartes en main pour profiter de ces aperçus IA sans sacrifier la performance de vos campagnes !