Les points essentiels

Google va supprimer plusieurs types de résultats enrichis , dont Estimated Salary, Special Announcement, Learning Video, etc., pour simplifier ses pages de résultats.

, dont Estimated Salary, Special Announcement, Learning Video, etc., pour simplifier ses pages de résultats. Les balises concernées ne seront plus visibles dans les SERP , mais ne doivent pas nécessairement être supprimées du code source.

, mais ne doivent pas nécessairement être supprimées du code source. Les éditeurs doivent adapter leur stratégie SEO en misant sur la qualité du contenu, la structure sémantique et les types de données encore pris en charge (FAQ, etc.).

Un recentrage stratégique sur l’expérience utilisateur

La semaine dernière, Google a annoncé la suppression progressive de plusieurs types de résultats enrichis dans ses pages de résultats de recherche. L’objectif affiché est clair : simplifier la présentation des résultats pour en améliorer la lisibilité et l’efficacité.

Ce tournant marque une rupture avec une époque où les données structurées permettaient d’enrichir les SERP à l’extrême, parfois au détriment de la clarté.

Jusqu’à présent, les éditeurs web utilisaient des balises schema.org pour intégrer des informations liées aux livres, aux véhicules ou aux salaires. Mais Google semble dire stop à cette option du fait d’une utilisation très limitée de la part des internautes.

Quels types de résultats enrichis disparaissent ?

Contrairement à ce que certains pensaient, la mise à jour ne concerne pas les balises FAQ et HowTo. Google a seulement annoncé que les types de résultats enrichis suivants allaient bientôt être supprimés :

Book Actions

Course Info

Claim Review

Estimated Salary

Learning Video

Special Announcement

Vehicle Listing

Ces balises ne seront pas supprimées de la documentation technique de Google, mais elles ne généreront plus d’affichage enrichi dans les résultats. En d’autres termes, elles deviennent inactives sur le plan SEO.

Les sites spécialisés (formation, emploi, automobile, etc.), qui comptaient sur ces formats pour capter l’attention, ne doivent pas non plus paniquer, comme le soulignent nos confrères, car ce changement n’aurait en réalité aucun impact sur le référencement.

Pourquoi Google retire ces données ?

Google affirme vouloir rendre ses SERP plus épurées, plus cohérentes et moins sujettes à manipulation. Dans de nombreux cas, ces extraits enrichis n’apportaient pas de réelle valeur ajoutée pour l’utilisateur, ou bien étaient détournés à des fins marketing.

Le moteur cherche à se recentrer sur la pertinence organique des contenus. Cela rejoint sa volonté de valoriser des sources fiables dans un contexte où l’intelligence artificielle générative prend une place croissante dans les interfaces de recherche.

Quel impact pour les éditeurs et les experts SEO ?

Concrètement, la disparition de ces données structurées signifie une perte potentielle de visibilité. Les éléments visuels que ces formats faisaient apparaître (icônes, encadrés, mini-résumés) ne seront plus là pour attirer l’œil ou améliorer le taux de clics.

Pour autant, Google recommande de ne pas supprimer les balises techniques déjà intégrées dans vos pages. Elles ne génèrent plus de rich snippet, mais elles ne pénalisent pas non plus le site. Toutefois, il devient stratégique de concentrer vos efforts sur les formats encore pris en charge.

Plus que jamais, il est essentiel de miser sur :

Des contenus à forte valeur ajoutée

Une structure claire et hiérarchisée

Un maillage interne logique et pertinent

Pour améliorer votre référencement naturel, tout en apprenant à faire face à ces changements réguliers, pensez à faire appel à des experts du SEO. Notre agence Uplix peut notamment vous aider dans ce cadre-là.

Une évolution qui préfigure les futures SERP

Cette décision montre que Google avance dans une direction où l’information doit être simple, accessible et difficilement manipulable. L’époque des résultats surchargés est derrière nous. Les prochaines évolutions pourraient concerner d’autres types de données, d’où l’importance de ne plus fonder votre stratégie uniquement sur les rich snippets, mais sur une vision globale de la qualité éditoriale.

À l’heure où les résultats générés par l’IA se généralisent dans certains pays (via le Search Generative Experience), l’autorité de domaine, la structure sémantique et l’utilité réelle du contenu prennent le dessus sur le simple balisage technique.