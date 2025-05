En quelques mots

Le vice-président des services d’Apple a déclaré que la marque travaillait sur un nouveau projet : intégrer l’IA à Safari .

. Apple aurait observé des baisses de trafic sur Google Search.

sur Google Search. Cette déclaration d’Apple arrive dans un contexte tendu, puisque le procès Antitrust de Google est toujours en cours.

Apple prépare un virage stratégique avec son propre moteur de recherche

Depuis des années, Google règne sans partage sur la recherche mobile, notamment grâce à son partenariat massif avec Apple. En coulisses, ce deal pèse plusieurs milliards de dollars par an pour que Google reste le moteur par défaut sur Safari, le navigateur natif des iPhones.

Mais cette domination pourrait bientôt être remise en question. En effet, Apple travaille activement au développement de son propre moteur de recherche, boosté par l’intelligence artificielle. Ce projet, discret mais très avancé, serait dirigé par John Giannandrea, un ancien cadre de Google spécialisé dans l’IA.

L’objectif d’Apple est clair : offrir une alternative à Google, mieux intégrée à son écosystème et plus fluide dans l’usage quotidien. Cela ne serait pas seulement une amélioration technique, mais une refonte complète de l’expérience de recherche. Un moteur conçu sur mesure pour les produits Apple, capable de fournir des réponses rapides, personnalisées et contextuelles.

Une question d’indépendance, pas seulement de technologie

Ce virage ne se résume pas à une simple innovation produit. Il s’inscrit dans une stratégie plus large d’Apple visant à se détacher progressivement des dépendances extérieures. Après avoir conçu ses propres puces (Apple Silicon), renforcé ses services (iCloud, Apple Music, Apple TV+), et développé des alternatives à Gmail ou Google Maps, la firme cherche désormais à s’émanciper du moteur de recherche qui alimente la majorité du web.

Ce choix est aussi dicté par le contexte réglementaire. Comme le rappellent nos confrères, le partenariat Google-Apple est dans le viseur des autorités antitrust américaines, qui suspectent une entente portant atteinte à la concurrence. Officiellement, Google est payé pour être le choix par défaut.

Mais dans les faits, cela limite considérablement l’émergence de nouveaux acteurs dans la recherche. En lançant son propre moteur, Apple pourrait désamorcer les tensions juridiques tout en gardant la main sur l’expérience utilisateur.

Google fragilisé : l’effet domino de l’intelligence artificielle

Ce changement de cap intervient à un moment délicat pour Google. Certains éditeurs observeraient une chute du trafic organique en provenance de Google, ce que l’entreprise conteste vigoureusement. Pourtant, les signes sont là : l’évolution des interfaces, la montée en puissance des réponses directes et l’intégration des IA comme Gemini modifient profondément les habitudes de recherche.

La navigation classique par liens bleus laisse peu à peu la place à une recherche plus conversationnelle, dictée par l’IA. Et Apple entend bien surfer sur cette vague. iOS 18 pourrait ainsi intégrer des fonctions de recherche IA directement dans Safari, capables de résumer des contenus, de proposer des réponses générées et d’interagir avec l’utilisateur en langage naturel.

Vers un nouveau paradigme dans l’usage d’Internet mobile

Ce que prépare Apple va bien au-delà d’un simple remplacement de moteur. Il s’agit de réinventer la façon dont nous interrogeons le web. En capitalisant sur ses valeurs — confidentialité, simplicité, intégration — Apple pourrait séduire une nouvelle génération d’utilisateurs lassés des résultats biaisés, des pages saturées de publicités et d’un modèle de recherche dicté par l’algorithme de Google.

Même si Google restera accessible, son monopole pourrait vaciller si les utilisateurs trouvent dans l’alternative d’Apple une solution plus efficace et alignée avec leurs attentes.