Apple révolutionne Siri avec l’intégration de l’IA

Siri évolue avec l’introduction de l’Apple Intelligence et de ChatGPT. La présentation de ces nouvelles fonctionnalités s’est faite durant le WWDC 2024, la dernière keynote de la marque.

Siri, l’assistant vocal d’Apple, offrira désormais des réponses plus personnalisées, ce qui permettra d’améliorer l’expérience utilisateur. L’utilisation de ChatGPT d’OpenAI permettra notamment d’enrichir les outils d’écriture et d’image de Siri, tout en préservant la vie privée des utilisateurs. Selon les dernières annonces d’Apple, ChatGPT sera disponible sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

Les avancées de Siri avec Apple Intelligence et ChatGPT

Apple a récemment annoncé une série d’améliorations majeures pour son assistant vocal Siri, intégrant l’intelligence artificielle d’Apple, ainsi que les capacités de ChatGPT. Ces évolutions, présentées par Kelsey Peterson, aideront Siri à interagir de manière plus intuitive avec les utilisateurs. Grâce à ChatGPT, Siri deviendra ainsi plus intelligent et réactif, pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs.

Les fonctionnalités offertes par l’Apple Intelligence sont variées et vont dans le sens d’une personnalisation accrue de Siri. Les améliorations dans les outils d’écriture, les fonctionnalités de Photos et les résumés dans Messages faciliteront ainsi l’interaction quotidienne avec l’assistant vocal.

Selon Apple, la protection de la vie privée des utilisateurs restera par ailleurs une priorité avec l’utilisation de ChatGPT, qui devrait par conséquent garantir un échange sécurisé des données avec OpenAI.

La disponibilité de ChatGPT sur les principaux systèmes d’exploitation d’Apple promet une expérience utilisateur innovante et sécurisée.