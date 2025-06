Les points essentiels

Google intègre des publicités dans les AI Overviews tout en veillant à leur clarté visuelle et à leur identification comme contenus sponsorisés pour ne pas perturber l’expérience utilisateur.

dans les AI Overviews tout en veillant à leur clarté visuelle et à leur identification comme pour ne pas perturber l’expérience utilisateur. L’intelligence artificielle devient un levier de découverte de marques en enrichissant les résultats de recherche avec des contenus plus visuels et personnalisés qui facilitent les parcours d’achat.

de marques en enrichissant les résultats de recherche avec des contenus qui facilitent les parcours d’achat. Les annonceurs bénéficient de nouveaux outils comme Performance Max, qui exploitent l’IA pour optimiser la visibilité des campagnes sur tous les canaux Google, avec plus de contrôle et d’efficacité.

Une nouvelle ère de recherche : l’IA rencontre la publicité

Depuis l’intégration des résultats générés par l’intelligence artificielle, les AI Overviews, dans son moteur de recherche, Google redéfinit les codes de la navigation web. Le géant de la tech affirme avec conviction que l’introduction de ces réponses automatisées ne remplace pas le contenu classique, mais le complète. Cette évolution soulève une question essentielle pour les marques et les annonceurs : quelle place est réservée à la publicité dans cette nouvelle interface ?

Selon Google, les publicités n’ont pas disparu, mais se sont adaptées. Elles restent bien présentes dans les résultats enrichis par l’IA, et sont visuellement différenciées et étiquetées comme « sponsorisées ». L’objectif est de maintenir la confiance des utilisateurs tout en préservant les sources de revenus de la plateforme. La transparence est de mise : chaque annonce est identifiable sans confusion possible avec les contenus générés automatiquement.

L’IA, un levier de découverte pour les marques

Comme indiqué sur le blog de Google, il ne s’agit pas uniquement d’intégrer les publicités dans un nouveau format, mais également d’en faire un outil stratégique de découverte pour les marques. Grâce aux avancées en intelligence artificielle, les résultats deviennent plus riches et contextualisés. Cette évolution transforme la manière dont les utilisateurs explorent des produits ou découvrent de nouvelles entreprises.

En rendant les résultats plus conversationnels et visuellement attrayants, Google souhaite que les internautes puissent naturellement tomber sur des marques qu’ils ne connaissaient pas encore. Cela crée un environnement dans lequel la publicité ne vient plus interrompre la navigation, mais l’accompagne. Les marques peuvent désormais émerger de manière plus organique dans les parcours d’achat grâce à l’IA.

Par exemple, une recherche sur « meilleure crème solaire pour peaux sensibles » peut à présent afficher, dans une même vue, des recommandations issues de l’IA, des images produits, ou encore des liens sponsorisés vers des marques pertinentes. L’expérience utilisateur devient fluide et intégrée.

Des outils plus puissants pour les annonceurs

Pour accompagner ce virage, Google met à disposition des annonceurs des solutions comme Performance Max, qui leur permet de diffuser des campagnes sur l’ensemble de l’écosystème Google (YouTube, Gmail, Maps, etc.) avec l’aide de l’IA pour optimiser les performances. Cela offre plus de contrôle et de visibilité aux marques dans un paysage numérique en mutation rapide.

Google propose ainsi une nouvelle façon de concevoir la recherche et la publicité : moins intrusive, plus pertinente, et surtout plus alignée sur les attentes des utilisateurs d’aujourd’hui. L’enjeu est de taille : réconcilier IA, publicité et expérience utilisateur sans compromettre la qualité de la recherche ni la confiance des internautes.