Pour résumer :

– L’arrivée dans plus de 180 pays permet à Google AI Mode de devenir accessible à une audience mondiale anglophone, ouvrant le champ des possibles pour des requêtes complexes dans le cadre de la recherche intelligente.

– De nouvelles fonctionnalités « agentic », comme la réservation de tables en temps réel, illustrent le tournant de Google vers une recherche productrice d’actions concrètes.

– Un lancement stratégique, mêlant personnalisation, partage de sessions et intégration fluide avec les services partenaires, qui transforme l’expérience utilisateur.

Qu’est-ce que l’IA Mode de Google et pourquoi s’ouvre-t-elle aussi massivement ?

Google AI Mode, inauguré dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde, s’est positionné comme une version enrichie du moteur de recherche, permettant des interactions plus fluides, conversationnelles et approfondies avec l’aide du modèle Gemini. Depuis le 21 août 2025, cette fonctionnalité est désormais accessible dans plus de 180 pays et territoires, mais uniquement en anglais pour le moment.

Pourquoi ce déploiement à grande échelle ? Google répond à un fort retour positif des premiers testeurs et souhaite démocratiser une recherche « assistée », plus proche d’un assistant personnel qu’un simple outil de requête. Ce mouvement renforce la logique d’une recherche intelligente pilotée par les besoins utilisateurs.

Qu’apporte exactement l’option « agentic » et pourquoi cela change la donne ?

La grande nouveauté d’AI Mode réside dans les capacités agentic : Google exécute des actions concrètes, au lieu de seulement répondre aux questions.

Dès maintenant, les abonnés à Google AI Ultra aux États-Unis, inscrits à l’expérimentation Labs, peuvent demander à l’IA de rechercher et proposer des réservations de restaurants selon des critères très précis (taille de groupe, heure, type de cuisine…).

AI Mode parcourt en temps réel les plateformes comme OpenTable, Resy ou Tock, puis génère une liste de créneaux disponibles. Comme le souligne Search Engine Journal, cette approche rend la recherche non seulement informative mais aussi opérationnelle.

À terme, Google souhaite intégrer cette logique aux rendez-vous locaux et aux billets d’événements, grâce à des partenariats avec Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, Booksy.

Techniquement, tout repose sur Project Mariner, combinant navigation web en temps réel, Knowledge Graph et données Maps, au service d’une véritable recherche intelligente.

Comment Google personnalise-t-il les recommandations pour les utilisateurs ?

Aux États-Unis, les utilisateurs ayant activé AI Mode via Google Labs accèdent à une personnalisation avancée, notamment pour les suggestions de restaurants.

L’IA prend en compte votre historique de recherche, vos interactions dans Google Search ou Maps, pour adapter ses réponses. Android Central précise que cette fonctionnalité est activable manuellement, avec des paramètres clairs dans votre compte.

Quel est l’intérêt de la nouvelle fonction de partage de session ?

Une autre fonctionnalité clé est le partage de session. Vous pouvez générer un lien unique que vos proches peuvent utiliser pour reprendre la conversation avec l’IA là où vous l’avez laissée.

Ce lien est révoquable à tout moment, garantissant confidentialité et contrôle total. Il s’agit d’une avancée collaborative qui enrichit l’expérience utilisateur.

Pourquoi ce lancement est-il crucial pour la marque Google ?

Ce lancement confirme une stratégie d’accélération vers l’automatisation et l’efficacité. Google passe ainsi d’un moteur de recherche traditionnel à un assistant intelligent opérationnel.

Il renforce aussi son écosystème interne avec Search, Maps et Labs, tout en se dotant d’un avantage concurrentiel significatif face à des outils comme ChatGPT.

Enfin, cette ouverture à plus de 180 pays marque une étape mondiale stratégique, posant les bases d’une expansion multilingue future.

Quels enjeux pour les entreprises et les professionnels du SEO ?

Les entreprises doivent adapter leurs données structurées pour que l’IA les identifie efficacement dans cette nouvelle recherche intelligente.

Pensez à mettre à jour votre fiche Google Business Profile, vos horaires, inventaires, services, afin de rester visible et pertinent.

Il est aussi vital de surveiller les performances de vos réservations via Google Analytics et Search Console, même si les données peuvent être diluées.

Enfin, anticiper les prochaines extensions de l’IA à d’autres secteurs (santé, formation, tourisme…) est crucial pour rester compétitif dans ce nouvel environnement de recherche intelligente.

Comment Uplix peut vous aider ?

Uplix, votre agence SEO experte, peut vous accompagner pleinement dans cette transformation numérique :

Nous vous aidons à optimiser votre présence dans AI Mode, de la fiabilité des données à l’analyse de vos performances SEO. Nous adaptons votre profil, votre contenu et vos balises structurées pour maximiser votre visibilité dans ce nouvel environnement d’IA active et globale.

Ensemble, préparons votre marque à tirer parti de cette avancée technologique majeure – car l’avenir de la recherche passe par l’action.