En quelques mots

LinkedIn accélère sa stratégie vidéo en lançant de nouveaux formats publicitaires et des outils alimentés par l’IA, avec l’objectif de devenir la plateforme de référence en vidéo B2B.

et des outils alimentés par l’IA, avec l’objectif de devenir la plateforme de référence en vidéo B2B. Des partenariats comme celui avec Adobe Express facilitent la création de contenus vidéos de qualité, même pour les petites entreprises ou indépendants.

facilitent la création de contenus vidéos de qualité, même pour les petites entreprises ou indépendants. L’émergence des créateurs B2B transforme LinkedIn en un média professionnel d’influence, avec un ciblage ultra-précis et des performances mesurables pour les campagnes marketing.

Une évolution stratégique qui dépasse le simple réseautage

Longtemps considéré comme un réseau professionnel statique, LinkedIn s’impose aujourd’hui comme un acteur incontournable dans la création et la diffusion de contenus vidéos B2B. Loin des challenges viraux, la plateforme mise sur l’impact de formats courts et engageants adaptés aux besoins des entreprises.

Avec plus d’un milliard de membres et une croissance exponentielle de l’engagement autour des contenus vidéos, LinkedIn ne cache plus son ambition : devenir la référence en matière de communication B2B vidéo. L’intégration de nouveaux formats publicitaires, comme les « Video Ads » optimisées par l’IA, témoigne de cette volonté d’élargir les usages et de moderniser l’image du réseau.

De plus, nous savons désormais que les publicités Connected TV (CTV) de LinkedIn sont maintenant largement déployées aux États-Unis et au Canada, comme le soulignent nos confrères : une nouvelle étape dans l’expansion de ses formats publicitaires.

Des partenariats stratégiques pour booster la création de contenu

Pour séduire les marques et les créateurs, LinkedIn a récemment lancé une collaboration avec Adobe Express. Ce partenariat permet de produire des vidéos au rendu professionnel, en exploitant les templates et outils simplifiés d’Adobe. Cette intégration facilite la tâche des petites entreprises ou des équipes marketing sans studio interne, qui peuvent dorénavant gagner en efficacité tout en maintenant une qualité visuelle élevée.

Ce choix stratégique n’est pas anodin : dans un monde où le contenu règne, la vidéo devient un outil central de différenciation. Selon une étude Wyzowl de 2024, 91 % des spécialistes marketing considèrent que la vidéo est essentielle à leur stratégie.

La montée des créateurs B2B : vers une nouvelle forme d’influence professionnelle

LinkedIn ne se contente pas de faciliter la création de contenus, il investit également dans l’accompagnement des créateurs B2B.

Ce phénomène marque un tournant. Le marketing d’influence, jusqu’alors réservé aux univers B2C, s’enracine désormais dans les échanges professionnels. À l’image de TikTok pour le grand public, LinkedIn cherche à devenir un média à part entière pour les décideurs. Et les chiffres suivent : les vidéos postées par des profils personnels génèrent en moyenne 3 fois plus d’interactions que celles publiées par les pages d’entreprise.

Des résultats mesurables pour un ciblage affiné

Ce virage vidéo n’a de sens que s’il génère du retour sur investissement. C’est là que LinkedIn joue une carte maîtresse : sa capacité à fournir des données propriétaires de haute qualité. Grâce aux informations de profils vérifiés et à l’analyse comportementale, les annonceurs peuvent optimiser leurs campagnes en temps réel et ajuster les messages selon la maturité ou le rôle professionnel de la cible.

Contrairement à d’autres réseaux, LinkedIn garantit une certaine fiabilité dans le ciblage. Le lancement de « click-to-message » et de « conversation starter ads » montre que le réseau vise désormais la génération de leads ultra qualifiés, au-delà de la simple visibilité. Pour ne pas manquer cette opportunité, pensez à contacter les experts de notre agence marketing !