Le mode de comparaison Google dans Search Console vous permet enfin de comparer les données des 24 dernières heures à une période précédente équivalente, pour donner du contexte à une hausse ou une baisse soudaine de trafic.

dans Search Console vous de comparer les données des à une période précédente équivalente, pour donner du contexte à . Cette nouveauté facilite la validation rapide de l’impact de vos contenus, ajustements techniques ou optimisations SEO.

de vos contenus, ajustements techniques ou optimisations SEO. Elle offre aussi une nouvelle grille de lecture pour repérer des phénomènes liés à certains moments de la journée, et établir des repères précis pour vos performances horaires.

Avec l’introduction du mode de comparaison Google dans sa vue 24 h, Search Console franchit une nouvelle étape en matière de surveillance SEO. Jusque-là, cette vue « dernières 24 heures » était pratique pour un aperçu rapide, mais difficilement exploitable sans exportation externe pour comparaison. Désormais, il est possible de mettre en perspective instantanément les performances récentes : vous pouvez voir si une variation est significative, contextuelle ou simplement ponctuelle.

Pour les professionnels du SEO et du marketing digital, c’est une avancée stratégique : elle permet de réagir à chaud à un événement, de valider l’impact immédiat d’un nouveau contenu, ou encore de détecter des problèmes techniques dès leur apparition. En 2025, cet outil devient un incontournable pour toute équipe orientée performance.Une façon améliorée d’afficher vos données sur les performances récentes dans la Search Console.

Comment utiliser concrètement le mode de comparaison Google

Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans le rapport Performance de Search Console. Cliquez sur les trois points (« More »), puis sélectionnez l’option Compare. Deux choix s’offrent à vous : comparer les 24 dernières heures à la période précédente, ou comparer avec la même plage horaire une semaine plus tôt. L’interface indique clairement les nouvelles vues grâce au label « New ».

Ajoutez des filtres selon vos besoins (requête, page, pays, appareil) pour affiner votre analyse et détecter précisément l’origine d’une variation.

Trois cas d’usage concrets pour le SEO

1. Analyser l’impact d’une publication

Vous publiez un nouveau contenu optimisé à 08h. En comparant les 24 h suivantes à la même plage horaire de la semaine précédente, vous constatez une hausse de +40 % d’impressions et de +25 % de clics. Le mode de comparaison Google vous confirme l’efficacité de votre contenu sans attendre les rapports hebdomadaires.

2. Réagir à une baisse technique

Un bug empêche le bon affichage mobile de certaines pages. Le trafic mobile chute de 200 clics en 24 h. La comparaison rapide permet d’isoler le problème, de le corriger, et de limiter la perte de trafic.

3. Comprendre un changement d’algorithme

Suite à une mise à jour Google, vous constatez une baisse de 15 % de clics sur certaines requêtes. Le mode vous permet de cibler les requêtes ou pages concernées, et d’adapter vos contenus plus rapidement.

Une avancée majeure pour les professionnels du référencement

Le mode de comparaison Google répond à un besoin clair : pouvoir réagir rapidement à des fluctuations de trafic sans attendre la fin de semaine. Il comble une lacune historique de la Search Console en proposant un outil d’analyse fine et contextuelle.

Il offre aussi une opportunité pour mieux comprendre les performances horaires et pour calibrer vos attentes en fonction du moment de la journée ou de la semaine.

