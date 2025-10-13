Traduire, résumer, partager avec les IA :











































num=100 : un outil clé pour les experts SEO

Le paramètre num=100 permettait d’afficher jusqu’à 100 résultats Google sur une seule page, contre 10 par défaut. Pour les référenceurs, c’était une porte d’entrée privilégiée vers une analyse rapide et complète des positions sur la SERP.

Très utilisé par les outils de rank tracking, ce paramètre permettait de limiter les requêtes vers Google tout en capturant une grande quantité de données. Mais depuis septembre 2025, cette méthode est devenue inopérante : les pages ne s’affichent plus correctement ou retournent des données incomplètes.

Comme le souligne Search Engine Land, cette disparition n’a pas été officiellement annoncée, mais elle est confirmée par de nombreux experts terrain et utilisateurs d’outils SEO.

Une perte de données qui fausse les KPIs

La conséquence directe, c’est une baisse brutale du volume d’impressions dans Google Search Console. Moins de données sur les pages profondes (positions 50 à 100), donc une visibilité artificiellement réduite.

Mais en contrepartie, la position moyenne semble s’améliorer : seuls les résultats du haut du classement subsistent, faussant les analyses. Un responsable SEO pourrait croire à une progression, alors qu’il s’agit d’un simple changement de méthodologie.

Il faut donc garder la tête froide : ces KPIs ne sont plus exploitables tels quels. Il est indispensable de se recentrer sur des mesures plus solides comme les clics, le trafic réel ou les conversions.

Exemple concret : un site e-commerce spécialisé dans les accessoires pour animaux avait l’habitude de suivre les positions jusqu’à la 100e pour des centaines de requêtes. En septembre 2025, ses impressions ont chuté de 40 % sans que le trafic ni le CA ne bougent. En se basant sur les clics et le taux de conversion, l’équipe a compris que le changement venait du retrait de num=100 et non d’une perte de référencement.

Les outils SEO en pleine adaptation

Pour retrouver un top 100, les outils doivent aujourd’hui multiplier les requêtes (jusqu’à 10 pour un seul mot-clé). Cela augmente les coûts techniques, les temps d’analyse, et expose à plus de frictions : CAPTCHAs, limitations IP, etc.

Chez Monitorank, Fabien Barry explique avoir réduit la profondeur de suivi à 50 positions pour conserver des données fiables sans exploser les coûts. D’autres, comme SEMrush ou Ahrefs, testent de nouveaux algorithmes pour se concentrer sur les positions à fort enjeu business.

Ce bouleversement force les équipes techniques et marketing à repenser leurs KPIs et leurs outils, tout en expliquant ces évolutions aux clients.

Une stratégie de Google contre le scraping

Il ne s’agit pas d’un simple bug : en rendant le paramètre num=100 obsolète, Google poursuit sa lutte contre le scraping massif. Le moteur veut protéger ses résultats et limiter l’extraction automatisée.

Dès janvier 2025, Google avait amorcé ce mouvement avec l’activation par défaut du JavaScript dans les SERPs, compliquant les extractions. Le retrait de num=100 s’inscrit donc dans une logique plus large de verrouillage.

Comme le souligne Moz, ces mesures favorisent les approches qualitatives basées sur l’expérience utilisateur plutôt que les techniques de masse.

Comment faire face intelligemment ?

Face à cette rupture, la réaction ne doit pas être technique uniquement. C’est l’ensemble de la stratégie SEO qui doit évoluer. Il est d’abord essentiel de noter la date de changement (septembre 2025) dans tous vos tableaux de bord pour ne pas mélanger les périodes.

Ensuite, arrêtez de comparer des volumes d’impressions ou positions moyennes sur des périodes déconnectées. Cela n’a plus de sens. Préférez des KPIs stables : trafic organique, taux de clics, conversions, ou chiffre d’affaires si possible.

Enfin, c’est l’occasion d’ouvrir le dialogue avec vos clients ou vos équipes internes. Expliquez-leur que le SEO en 2025 change de visage, et que l’objectif n’est plus de traquer la 73e position, mais de capter l’attention des bons utilisateurs.

Et donc… vers un SEO plus mature et centré sur l’essentiel

La disparition du paramètre num=100 est un tournant, mais aussi une opportunité. Moins de données parasites, plus de focus sur les vrais leviers de performance. Le référencement naturel se recentre sur sa mission première : attirer un trafic utile, pertinent, et transformable.

