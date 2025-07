Traduire, résumer, partager avec les IA :











































L’essentiel à savoir : Google lance « Search Live en mode vocal dans AI Mode » : accès via une icône “Live” pour des conversations vocales fluides.

: accès via une icône “Live” pour des conversations vocales fluides. Fonctionnalités multitâches avancées : réponses audio, liens web à l’écran, transcription et historique sauvegardé.

: réponses audio, liens web à l’écran, transcription et historique sauvegardé. Une innovation majeure pour 2025 : la recherche vocale devient conversationnelle, alimentée par Gemini et la technique “query fan‑out”.

Search Live : Google introduit la recherche vocale en temps réel dans AI Mode

Début juin 2025, Google a enrichi son AI Mode avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Search Live. Accessible sur Android et iOS pour les utilisateurs américains inscrits via Search Labs, cette expérience permet désormais des conversations vocales interactives avec le moteur de recherche.

Comment fonctionne Search Live ?

Les utilisateurs peuvent simplement ouvrir l’application Google, taper sur l’icône “Live” sous la barre de recherche et poser leur question à voix haute. Par exemple : “Comment éviter que ma robe en lin ne se froisse dans une valise ?” Google répond vocalement, propose des liens à l’écran et permet de poser une question de suivi immédiatement, comme s’il s’agissait d’un échange naturel.

L’un des avantages clés de Search Live est sa capacité à fonctionner en tâche de fond. Vous pouvez lancer une conversation vocale, puis basculer vers une autre application sans interrompre l’échange. Il est également possible de consulter une transcription textuelle des réponses, de poser vos prochaines questions par écrit, ou encore de revenir à une recherche antérieure grâce à l’historique intégré dans AI Mode.

Quelle technologie propulse cette innovation ?

Ce nouvel outil repose sur une version personnalisée de Gemini, le modèle d’intelligence artificielle développé par Google. Ce modèle avancé est capable de comprendre des requêtes orales complexes, de générer des réponses fluides à l’oral, et de proposer un contenu enrichi et pertinent.

La technologie repose également sur une technique appelée “query fan-out” : lorsqu’un utilisateur pose une question, plusieurs requêtes sont simultanément envoyées à différents points de données. Cela permet de générer une diversité de réponses utiles, tirées de plusieurs sources fiables sur le web, et d’afficher à l’écran des liens bien visibles et faciles à explorer, renforçant ainsi l’expérience utilisateur.

Quels cas d’usage illustrent cette nouveauté ?

1. En pleine préparation de valise, une utilisatrice a demandé : “Comment éviter que ma robe en lin se froisse dans ma valise ?”. En quelques secondes, Google lui a répondu oralement tout en affichant des tutoriels vidéo et articles pratiques à l’écran. Elle a pu continuer à faire sa valise tout en suivant les conseils vocaux. Une fluidité appréciée dans les situations multitâches.

2. Une conversation inattendue : un utilisateur, testé par TechRadar, a engagé une discussion spontanée avec Search Live sur les romans de science-fiction dystopique. L’IA a fourni des réponses nuancées et a même recommandé des ouvrages peu connus. Cette capacité à débattre montre le potentiel conversationnel inédit de cette technologie.

Quel impact pour les éditeurs et leur SEO ?

Search Live n’est pas qu’un simple outil de confort utilisateur. Il représente également un tournant stratégique pour les professionnels du référencement naturel. En rendant les recherches plus vocales et interactives, Google pousse les créateurs de contenus à repenser leur manière de structurer l’information.

Les éditeurs doivent ainsi s’assurer que leur contenu est facilement compréhensible par une IA vocale : des réponses claires, des phrases concises, un langage naturel, et une capacité à capturer rapidement l’essentiel. Il devient également crucial que les contenus soient bien balisés, mis à jour, et conçus pour générer de l’engagement dans un format conversationnel.

Apparaître dans les suggestions vocales de Google ou parmi les résultats à l’écran devient une nouvelle bataille du SEO. Les liens affichés dans l’interface doivent capter l’attention et apporter une valeur immédiate à l’utilisateur, notamment par leur pertinence et leur lisibilité.

Quelles évolutions attendre dans les mois à venir ?

Google prévoit déjà des évolutions majeures pour Search Live. À court terme, la firme californienne intégrera la possibilité d’utiliser l’appareil photo du smartphone pendant les échanges vocaux. Ainsi, les utilisateurs pourront « montrer » ce qu’ils voient à l’IA, rendant les recherches encore plus immersives et précises.

Cette orientation vers la recherche multimodale — combinant voix, texte et image — confirme l’ambition de Google de rendre son moteur toujours plus intuitif, adaptatif, et inclusif, notamment pour les utilisateurs en situation de handicap ou de mobilité réduite.

Vers une révolution dans la recherche ?

Search Live incarne une nouvelle vision de la recherche sur Internet. En remplaçant la simple saisie par une véritable conversation, Google franchit une étape décisive. Cette fonctionnalité ouvre un champ immense de possibilités en matière d’interaction, de personnalisation et d’accessibilité.

Pour les professionnels du SEO et du marketing digital, c’est une opportunité mais aussi un défi : il faut apprendre à créer du contenu « parlé », c’est-à-dire facilement interprétable à l’oral, tout en continuant à performer sur les canaux traditionnels.

Chez Uplix, agence SEO, nous accompagnons nos clients dans cette transition stratégique : création de contenus adaptés à la voix, structuration technique pour l’indexation multimodale, test UX et analyse d’audience vocale. Parce que demain se joue dans les mots que l’on prononce.