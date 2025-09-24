Traduire, résumer, partager avec les IA :











































🚀 IA & SEO : comment rendre votre marque visible dans les réponses des IA génératives

Google, ChatGPT, Perplexity, Bing Copilot… Les moteurs de recherche évoluent et la recherche générative s’impose comme un nouveau réflexe. Les internautes ne se contentent plus de “cliquer” : ils posent une question et attendent une réponse immédiate.

👉 Le défi pour les marques ? Être citées et recommandées directement par l’IA.

Dans ce livre blanc, nous décryptons :

Les enjeux du GSO/GEO (Generative Search Optimization) ;

Les bonnes pratiques pour influencer les IA et être intégré dans leurs réponses ;

Les méthodes pour mesurer votre visibilité et votre part de voix dans les LLM ;

Un cas concret qui montre comment une marque a gagné en notoriété grâce à sa stratégie IA & SEO.

📥 Téléchargez le livre blanc gratuit et découvrez comment positionner efficacement votre marque dans les LLM en 2025.

