En quelques mots

De nombreux sites web voient leur trafic Discover chuter depuis le début du mois.

chuter depuis le début du mois. Des « pénalités Transparency » sont appliquées en France et dans plusieurs pays d’Europe.

sont appliquées en France et dans plusieurs pays d’Europe. Les éditeurs sont appelés à faire preuve de transparence et à se mettre en conformité avec les politiques de Google.

Une mise à jour brutale pour l’écosystème Discover

Depuis début mai, de nombreux éditeurs de sites web ont vu leur trafic provenant de Google Discover chuter brutalement. Cela provient d’une action ciblée de Google qui vise à assainir son flux de contenus personnalisés. Plusieurs sites ont ainsi été frappés par une « pénalité Transparency ».

Cette situation crée un climat d’incertitude, notamment chez les éditeurs qui dépendaient fortement de cette source de trafic. Depuis plusieurs années, Google précise pourtant que Discover n’est pas un service basé sur l’indexation classique, mais un flux établi sur la pertinence, la qualité et le respect des règles.

Les raisons derrière cette perte de visibilité

Selon les indications officielles de Google, les pertes de trafic peuvent provenir de multiples facteurs. D’abord, les mises à jour de l’algorithme, qui ajustent la manière dont le contenu est sélectionné pour Discover, puis certaines pages qui ne respectent plus les règles spécifiques imposées par le moteur de recherche.

Le contenu doit être d’actualité, original, fiable et rédigé avec un haut niveau d’expertise. Les titres doivent être honnêtes et éviter le sensationnalisme. Et surtout, il est impératif de respecter les politiques de contenu, comme celles qui concernent la violence, la désinformation ou encore les pratiques trompeuses.

Google n’envoie pas de notifications dans la Search Console en cas de perte de visibilité sur Discover. Les éditeurs sont donc souvent livrés à eux-mêmes pour diagnostiquer la cause. Beaucoup ont d’ailleurs dû enquêter seuls, comparer leurs statistiques d’engagement, et faire appel à des experts pour comprendre ce qui a pu déclencher cette désindexation partielle ou totale.

Ce « nettoyage de printemps » semble toucher en priorité des sites dont la ligne éditoriale flirte avec les limites de la politique de contenu de Google, ou qui privilégient le volume à la qualité. Discover devient un espace plus exigeant.

Comment réagir face à cette baisse de trafic ?

Si vous êtes concerné, la première étape consiste à mener un audit qualité de votre contenu. Relisez vos articles récents : sont-ils informatifs ? Avez-vous une véritable valeur ajoutée ? Vos titres reflètent-ils honnêtement le contenu ? Dans ce contexte, la transparence et l’expertise sont vos meilleurs alliés.

Il est également conseillé de diversifier vos sources de trafic pour ne pas dépendre exclusivement de Discover. En effet, même si vous appliquez toutes les règles, Google peut à tout moment modifier ses critères. Miser sur l’emailing, le SEO classique, les réseaux sociaux ou même les notifications push peut vous permettre de conserver une certaine indépendance.

Cette mise à jour est un rappel utile : Google Discover n’est pas une source de trafic garantie. Elle doit être considérée comme un bonus, et non une base de stratégie. Ceux qui sauront s’adapter et produire du contenu authentique et de qualité continueront d’y trouver des opportunités.