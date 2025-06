Pour résumer

YouTube intègre des posts textuels dans le feed Shorts , transformant la plateforme en un réseau social plus interactif, à l’image de TikTok.

, transformant la plateforme en un réseau social plus interactif, à l’image de TikTok. Des publicités non-skippables de 30 secondes sont en test, offrant aux annonceurs un format plus immersif, mais potentiellement intrusif pour les utilisateurs.

sont en test, offrant aux annonceurs un format plus immersif, mais potentiellement intrusif pour les utilisateurs. YouTube renforce sa stratégie de captation d’attention, en combinant contenu textuel, formats courts et publicités longues pour maximiser l’engagement et la monétisation.

YouTube Shorts s’ouvre aux publications textuelles pour concurrencer TikTok

Depuis quelques jours, YouTube a commencé à intégrer les posts textuels de créateurs directement dans le flux de Shorts. Cette décision pourrait paraître anodine, mais elle s’inscrit dans une stratégie bien plus large : celle de transformer la plateforme en un véritable réseau social complet, au-delà de la simple diffusion vidéo.

Désormais, les créateurs ont la possibilité de publier des messages, des sondages, des images ou des gifs dans ce fil, jusque-là réservé aux formats vidéo courts. L’objectif est clair : augmenter le temps passé sur la plateforme et encourager l’interaction, même en dehors du format vidéo classique.

D’après nos confrères, cette mise à jour pourrait modifier profondément la manière dont les utilisateurs consomment du contenu sur YouTube, en particulier sur mobile. En élargissant les possibilités d’interactions, YouTube cherche à capter l’attention à la manière de TikTok, qui a déjà intégré des commentaires textuels très visibles dans son feed.

Ce changement ouvre également de nouvelles perspectives pour les marques, qui pourront communiquer de manière plus diversifiée avec leur communauté, sans nécessairement produire de vidéos.

Des publicités non-skippables de 30 secondes testées à grande échelle

L’autre annonce majeure concerne la publicité. YouTube a lancé un test grandeur nature : l’intégration de publicités non-skippables de 30 secondes dans les campagnes standards. Jusqu’à présent, ce format était réservé aux packages premium ou aux annonces spécifiques à certaines chaînes. Désormais, cette nouvelle option est testée sur un panel beaucoup plus large. L’enjeu ? Offrir aux annonceurs une alternative plus marquante dans un univers digital où l’attention devient une denrée rare.

Ce test s’inscrit dans une logique de monétisation renforcée pour YouTube, mais pourrait ne pas faire l’unanimité du côté des utilisateurs. Forcés de visionner une publicité longue sans possibilité de la passer, certains pourraient ressentir une forme de frustration. Toutefois, du point de vue des annonceurs, le format 30 secondes permet de raconter une histoire plus construite, et donc potentiellement plus efficace en termes de mémorisation.

YouTube semble suivre une ligne de conduite inspirée de la télévision : des formats publicitaires longs, moins fragmentés, mais plus imposants. La plateforme mise aussi sur l’essor de la télévision connectée, où ces formats sont plus tolérés par les spectateurs, souvent en mode passif devant leur écran.

Avec ces deux annonces, YouTube montre une fois de plus qu’elle ne se contente pas de suivre le marché : elle tente d’imposer ses propres codes. En combinant nouvelles formes d’interaction textuelle dans les Shorts et formats publicitaires plus immersifs, la plateforme redéfinit les contours de la vidéo en ligne.

