En quelques mots..

EAT vs EEAT c’est… : Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness , soit l’évolution de l’ancien E AT , renforcé avec l’expérience.

: , soit l’évolution de l’ancien , renforcé avec l’expérience. En 2025 , Google exige plus que de l’autorité : il faut prouver son expérience pratique face à la montée de l’IA.

, Google exige plus que de l’autorité : il faut face à la montée de l’IA. Pour capter un trafic durable, votre contenu doit allier preuves concrètes, expertise solide et signaux de confiance.

Depuis 2022, Google a ajouté le premier « E » pour « Experience » à son framework EAT. Ce changement majeur renforce la valeur accordée à la connaissance issue de la pratique réelle. En 2025, face à la prolifération de contenus générés par l’IA, cette exigence devient essentielle.

Comme le souligne SingleGrain, Google valorise de plus en plus les contenus créés par des experts ayant réellement vécu ce qu’ils exposent. Le simple fait de répéter des faits sans ajout de valeur ou sans preuve d’engagement personnel ne suffit plus. C’est une réponse directe à la montée de l’IA générative.

Pour aller plus loin : cette vidéo résume de façon claire les principes du EAT et leur évolution vers le EEAT (EAT vs EEAT), avec des conseils concrets pour renforcer l’expertise, l’autorité et la fiabilité de votre site. Un excellent complément visuel à notre analyse

1. Expérience concrète : le premier filtre SEO en 2025

Les contenus fondés sur une expérience personnelle et documentée ont plus de poids. Une étude de SingleGrain montre que les articles contenant une recherche originale génèrent en moyenne 2,3 fois plus de backlinks. Les données vérifiables, les visuels personnels, les chiffres issus de cas réels sont autant de signaux d’authenticité pour Google.

2. Expertise : toujours un pilier essentiel

Votre contenu doit démontrer une maîtrise théorique solide. Cela passe par des profils auteurs complets (voir Adonis Media), l’utilisation de terminologie experte, et des références académiques ou métiers. Sans cette couche d’analyse, même un contenu vivant risque de perdre en crédibilité.

3. Autorité & fiabilité : les deux piliers externes

Comme le souligne Marie Haynes, l’autorité dépend aussi de ce que les autres disent de vous. Multipliez les backlinks qualitatifs, les citations dans les médias, et les collaborations. Transparence éditoriale, mentions légales, politiques de confidentialité visibles renforcent la confiance.

4. L’IA pousse l’EEAT au premier plan

Google utilise l’E-E-A-T comme bouclier contre la génération de contenu automatique. Les stratégies SEO modernes intègrent des processus de validation humaine (Human-in-the-loop) pour enrichir ou corriger les textes créés avec IA. Ce que confirme YellowDog : l’expérience utilisateur, la personnalisation et la pertinence deviennent des évidences attendues.

5. Cas particuliers : les sites YMYL

Dans les domaines sensibles (santé, finance, justice), Google attend une expertise prouvée, validée et actualisée. Marie Haynes rappelle que les auteurs doivent être identifiables, diplômés, et les contenus revus par des professionnels qualifiés. L’EEAT y est non seulement attendu, mais imposé.

6. Comment appliquer l’EEAT à votre site

Ajoutez des données vérifiables : chiffres, visuels, preuves tangibles.

: chiffres, visuels, preuves tangibles. Présentez vos auteurs : bio détaillée, parcours, liens externes professionnels.

: bio détaillée, parcours, liens externes professionnels. Travaillez votre netlinking : collaborations, citations, articles invités.

: collaborations, citations, articles invités. Sécurisez votre site : HTTPS, mentions légales, accessibilité mobile.

: HTTPS, mentions légales, accessibilité mobile. Vérifiez et mettez à jour régulièrement vos contenus.

Pour conclure… EAT vs EEAT: en 2025, expérience et transparence sont reines !

EAT est dépassé : EEAT est la nouvelle norme. Pour exister durablement dans les SERP, il ne suffit plus d’être compétent. Il faut le prouver, le montrer, le documenter. La révolution IA oblige à une transparence et une pertinence totale.

