Pour résumer

Stratégie d’expansion ciblée : Google choisit l’Inde pour tester à grande échelle son AI Mode.

: Google choisit l’Inde pour tester à grande échelle son AI Mode. Adaptation linguistique intelligente : Le support immédiat de l’anglais et de l’hindi démontre une volonté d’intégrer l’intelligence artificielle dans les usages locaux, en respectant les spécificités culturelles.

: Le support immédiat de l’anglais et de l’hindi démontre une volonté d’intégrer l’intelligence artificielle dans les usages locaux, en respectant les spécificités culturelles. Réponse à la concurrence croissante : Face à Microsoft, ChatGPT ou Perplexity AI, Google accélère pour rester leader de la recherche en proposant une expérience enrichie, conversationnelle et synthétique.

L’AI Mode de Google s’ouvre à l’Inde via Search Labs

Cette semaine marque un tournant pour la recherche en ligne : l’AI Mode de Google est désormais disponible en Inde, première destination internationale choisie par le géant américain pour tester sa nouvelle interface de recherche. Après une phase pilote initiée aux États-Unis plus tôt cette année, cette fonctionnalité, accessible uniquement via Search Labs, arrive en version anglaise sur le marché indien.

Il ne s’agit pas d’un simple ajustement géographique, comme le soulignent nos confrères. Ce lancement fait partie d’une stratégie mondiale bien plus large : transformer progressivement Google Search en une expérience conversationnelle, multimodale et intuitive. C’est aussi la preuve que l’Inde, avec sa population connectée en forte croissance, représente un marché d’expérimentation clé pour les innovations en intelligence artificielle.

Retour sur les débuts du mode IA : de Search Labs à une vision mondiale

Introduit aux États-Unis en mars 2025 dans le cadre de Search Labs, l’AI Mode est rapidement devenu un des projets phares de Google. Lors de la conférence Google I/O de mai, l’entreprise annonçait fièrement le déploiement généralisé de la fonctionnalité sur le territoire américain, sans inscription nécessaire. En trois semaines à peine, l’outil a atteint une large base d’utilisateurs.

Dans une déclaration officielle, Google indique que cette technologie est « particulièrement utile pour les requêtes nécessitant une exploration, un raisonnement ou des comparaisons plus approfondis ». En d’autres termes, le mode IA permet d’approfondir un sujet sans effort, grâce à une interface alimentée par l’intelligence artificielle, conçue pour enrichir chaque recherche par une analyse automatique en plusieurs dimensions.

Fonctionnement du mode IA : une approche en éventail pour des réponses riches

Ce qui distingue cette fonctionnalité, c’est sa capacité à mener plusieurs recherches connexes en parallèle. À travers une méthode appelée « requête en éventail », l’IA analyse simultanément plusieurs sous-thèmes et sources, puis compile une réponse structurée, plus riche qu’une recherche classique. C’est une avancée qui permet d’aller au-delà des liens bleus et de proposer une réponse contextuelle, argumentée et personnalisée.

Autre aspect clé : l’AI Mode est multimodal. Il prend en charge les recherches textuelles, vocales et visuelles, et intègre des interactions conversationnelles similaires à celles vues dans Gemini. L’objectif ? Créer une recherche plus naturelle, où l’utilisateur dialogue avec l’IA plutôt que de parcourir manuellement des dizaines de résultats, d’où l’importance de retravailler son SEO avec une agence experte comme Uplix.

L’impact de cette innovation sur les usages et le SEO

Pour les éditeurs de sites, marketeurs et professionnels du SEO, ce lancement n’est pas anodin. Même si les données issues du mode IA ne sont pas encore directement suivies dans la Search Console, elles influencent déjà la manière dont les utilisateurs formulent leurs requêtes et consomment l’information. En Inde, l’expérimentation via Search Labs ne sera pas suivie dans la console, mais cela n’empêche pas le mode IA d’avoir un impact indirect sur le trafic et la visibilité des contenus.

Selon Google, plus de 1,5 milliard d’utilisateurs interagissent déjà avec les AI Overviews, une version plus simple du mode IA. Et ces utilisateurs réalisent ensuite davantage de recherches complexes, ce qui valide la logique de cette approche.

En Inde, cette tendance devrait s’amplifier avec l’arrivée du mode IA, dont les capacités de raisonnement et de compréhension promettent une accélération de l’usage intelligent du moteur de recherche.