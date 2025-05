Les points essentiels

Un changement dans les usages reconnu en interne

Liz Reid, vice-présidente de la recherche chez Google, évoque sans détour une évolution structurelle dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec les outils de recherche. Selon elle, les internautes s’orientent de plus en plus vers des environnements où les réponses sont immédiates, personnalisées et contextualisées. Résultat : les clics vers les sites web tiers s’effritent. Reid ne parle pas d’un effondrement brutal, mais d’un glissement progressif et irréversible.

Ce phénomène ne surprend pas les analystes, mais le fait qu’il soit désormais reconnu publiquement par Google marque un point important. Le moteur n’est plus l’unique point d’entrée pour l’information. Les utilisateurs jonglent à présent entre plusieurs sources : TikTok, Reddit, YouTube, mais également des assistants conversationnels comme ChatGPT.

La pression de monétiser Gemini rapidement

D’après l’article de notre confrère, du côté de la stratégie commerciale, Vidhya Srinivasan ne cache pas l’urgence : Gemini, l’IA générative de Google, doit rapidement être rentable. Alors que la concurrence s’intensifie et que les parts de marché se fragmentent, Google n’a d’autre choix que de capitaliser sur ses nouveaux produits. Cela signifie recentrer l’expérience utilisateur au sein de ses propres interfaces et, par conséquent, réduire la dépendance aux clics sortants.

Cette évolution est aussi une réponse à l’environnement concurrentiel. En effet, l’information est partout et les jeunes générations privilégient parfois des formats narratifs ou communautaires à la recherche classique. Google doit donc rester pertinent — quitte à revoir la logique même de la navigation web traditionnelle.

Le SEO ne disparaît pas, mais devient plus exigeant

Dans ce nouveau contexte, le SEO ne meurt pas, il se transforme. Les professionnels du référencement doivent ajuster leur stratégie en misant sur des contenus utiles, bien structurés, ancrés dans une véritable expertise. Le référencement naturel ne peut plus se contenter de viser la première position. Il doit convaincre, engager, fidéliser, sans même qu’un clic soit nécessaire.

Créer de la valeur réelle, raconter une histoire, démontrer une autorité sectorielle sont les nouveaux leviers de visibilité afin de faire face à une baisse du trafic.