En quelques mots

Le Google AI Mode vient de franchir une étape majeure. Après plusieurs mois en phase d’expérimentation via le programme Search Labs, cette nouvelle expérience de recherche alimentée par l’intelligence artificielle est désormais disponible pour tous les utilisateurs aux États-Unis , sans liste d’attente.

Qu'est-ce que cela change concrètement pour vous ? Voici un tour d'horizon des nouveautés clés et de ce que cela signifie pour l'avenir de la recherche sur Google.

Qu’est-ce que le Google AI Mode ?

Le Google AI Mode désigne l’intégration de l’IA générative dans l’expérience de recherche. Plutôt que d’afficher uniquement des liens bleus classiques, Google propose à présent des résumés contextuels alimentés par l’IA aux États-Unis, des suggestions enrichies et des cartes interactives qui facilitent la prise de décision, comme l’annoncent nos confrères.

Voici ce que vous pouvez désormais retrouver dans les résultats de recherche :

Overviews générés par IA : des synthèses instantanées de contenu, disponibles directement en haut de la SERP

: des synthèses instantanées de contenu, disponibles directement en haut de la SERP Cartes de produits et de lieux : affichage dynamique de fiches produits avec prix, photos et avis

: affichage dynamique de fiches produits avec prix, photos et avis Panneau d’historique : retrace vos recherches précédentes avec les réponses générées par l’IA

Quels sont les changements récents du Google AI Mode ?

Google a récemment annoncé plusieurs améliorations majeures à son AI Mode, aujourd’hui accessible sans inscription préalable aux États-Unis. Cela marque une volonté claire d’intégrer l’IA générative au cœur de l’expérience utilisateur.

Voici les principales nouveautés :

Suppression de la liste d’attente : tout utilisateur connecté à Google en anglais (États-Unis) peut activer l’AI Mode depuis la page de recherche ou via Search Labs.

: tout utilisateur connecté à Google en anglais (États-Unis) peut activer l’AI Mode depuis la page de recherche ou via Search Labs. Nouvelles cartes enrichies : notamment pour les produits (e-commerce) et les lieux (restaurants, attractions), avec des informations pratiques directement dans la SERP (horaires, avis clients, etc.).

: notamment pour les produits (e-commerce) et les lieux (restaurants, attractions), avec des informations pratiques directement dans la SERP (horaires, avis clients, etc.). Panneau d’exploration : une nouvelle fonctionnalité permettant de naviguer dans les réponses IA précédentes, comme un journal de recherche évolutif.

Pourquoi ce changement est-il important pour les utilisateurs ?

Avec le Google AI Mode, Google ne se contente plus d’être un moteur de recherche : il devient un véritable assistant conversationnel contextuel. Cela transforme l’expérience de recherche en une interaction plus fluide et proactive.

Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent ainsi gagner du temps dans leur recherche puisque Google AI Mode leur propose des réponses synthétiques immédiates. Le nombre de clics à réaliser pour arriver à ses fins est, de son côté, fortement réduit. Pour finir, les résultats affichés sont bien plus personnalisés. Ces derniers se basent en effet sur l’historique et le comportement des internautes en ligne pour générer des réponses.

Vers une recherche encore plus intelligente ?

Avec cette évolution, Google s’aligne sur les grands bouleversements de l’IA générative initiés par OpenAI, Microsoft et d’autres acteurs du marché. Le moteur de recherche devient un compagnon intelligent, capable de comprendre des requêtes complexes, de proposer des comparaisons produits ou même de vous suggérer des itinéraires de voyage en croisant plusieurs sources d’information.

C’est aussi une réponse directe à l’évolution des attentes des utilisateurs, qui recherchent des réponses plus naturelles, plus rapides, et plus complètes.

Faut-il s’attendre à des déploiements mondiaux ?

Pour l’instant, le déploiement du Google AI Mode reste limité à la langue anglaise aux États-Unis.

Cependant, Google prévoit une expansion progressive vers d’autres langues et régions courant 2025. Le moteur travaille également à intégrer l’IA de manière plus transparente dans Google Maps, Shopping et YouTube.