Les points essentiels

Les arnaques en ligne augmentent fortement grâce à des procédés de plus en plus élaborés .

. Google combine les forces de l’IA et de ses experts humains pour renforcer la lutte contre ces pratiques.

pour renforcer la lutte contre ces pratiques. Les internautes sont appelés à plus de vigilance au cours de leurs expériences en ligne.

Des sites de plus en plus malveillants dans les résultats de recherche

Le web évolue, et malheureusement, les tentatives d’escroquerie aussi. Ces derniers mois, Google a constaté une augmentation significative du nombre de sites frauduleux tentant de se faire passer pour des plateformes légitimes. Ces pages sont souvent conçues pour tromper l’utilisateur en imitant des services gouvernementaux, bancaires ou médicaux. Leur objectif est de voler vos données personnelles ou de vous inciter à effectuer des paiements indus.

Ces arnaques prennent des formes de plus en plus variées : faux formulaires administratifs, offres trop belles pour être vraies, ou encore fausses pages de connexion. Ces contenus malveillants s’appuient généralement sur les tendances du moment ou des événements sensibles afin de gagner en crédibilité.

Pour faire face à cette menace croissante, Google a mis en place des mécanismes renforcés d’analyse et de détection, en grande partie alimentés par l’intelligence artificielle.

Google says it is 20 times better at catching scams in Google Search and is able to block more than 80% of fake phone number scams https://t.co/7t2E0ZbLrf — Barry Schwartz (@rustybrick) May 8, 2025

L’intelligence artificielle, un bouclier numérique contre les escroqueries

D’après l’article de notre confrère, Google affirme avoir multiplié par 20 sa capacité à détecter et supprimer les pages malveillantes dans ses résultats de recherche. Ce bond technologique a été rendu possible grâce à une nouvelle approche : intégrer l’IA au cœur du processus d’indexation et d’évaluation des pages web. Les systèmes de Google anticipent désormais certains schémas d’arnaques grâce à des modèles d’apprentissage automatique.

L’une des forces de cette approche, c’est sa disposition à s’adapter. L’IA de Google est capable d’analyser le comportement suspect d’un site en temps réel : une création soudaine de milliers de pages, une activité de redirection douteuse ou encore des contenus générés automatiquement pour manipuler les algorithmes.

Cette technologie ne fonctionne pas seule. Elle s’appuie aussi sur une équipe humaine d’experts en cybersécurité et en éthique de l’IA. Leur mission : affiner les modèles, corriger les biais et veiller à ce que la machine ne pénalise pas à tort des sites légitimes. C’est ce mariage entre l’IA et l’humain qui permet à Google d’évoluer aussi rapidement face à des menaces toujours plus sophistiquées.

Vers un web plus sûr pour tous

À travers ces améliorations, Google cherche à protéger les internautes avant même qu’ils ne cliquent. En empêchant les pages malveillantes d’apparaître dans les résultats de recherche, l’entreprise réduit considérablement les risques de phishing, de vols de données et d’escroqueries en ligne.

La responsabilité est toutefois partagée. Les utilisateurs doivent rester vigilants, questionner les pages sur lesquelles ils atterrissent et ne pas céder à la panique en cas de messages alarmants. La technologie peut beaucoup, mais elle ne remplacera jamais complètement le bon sens humain.