Depuis peu, Gemini est capable de détecter et de supprimer les faux avis en ligne .

. Plus de 240 millions d’avis auraient été supprimés au cours de l’année 2024, soit 40% plus qu’en 2023.

Une avancée majeure dans la modération des avis en ligne

Les faux avis prolifèrent sur Internet, notamment sur Google Maps. Depuis des années, ils portent atteinte à la crédibilité des entreprises et induisent les consommateurs en erreur. Mais la situation est en train d’évoluer. Google a récemment intégré son modèle d’intelligence artificielle Gemini pour améliorer la détection de ces contenus frauduleux. Comme le soulignent nos confrères, l’objectif est clair : rendre les informations locales plus fiables et protéger les utilisateurs contre les abus.

Cette nouvelle technologie ne se contente pas de supprimer les avis mensongers. Elle est capable de déceler les schémas d’abus et de repérer des tentatives concertées de manipulation.

D’après Google, c’est grâce à l’IA que l’entreprise a pu bloquer ou supprimer plus de 240 millions d’avis frauduleux en 2024, soit une augmentation significative par rapport à l’année précédente.

Gemini : l’atout majeur contre la manipulation des avis en ligne

Le modèle Gemini ne se limite pas aux avis. Il est aussi employé pour détecter les ajouts de lieux frauduleux sur Google Maps, souvent créés pour tromper les utilisateurs ou rediriger le trafic vers des sites malveillants. En analysant le langage, les modèles de publication, les métadonnées et même les comportements d’interaction, Gemini peut repérer les incohérences et prendre des mesures immédiates.

Cette évolution est capitale dans le contexte actuel. Avec la montée en puissance du marketing local et la digitalisation des petits commerces, la fiabilité des informations en ligne est devenue un critère primordial.

Un faux avis positif peut artificiellement gonfler la visibilité d’un commerce, tandis qu’un faux avis négatif peut anéantir une réputation. La mise en place de cette IA s’inscrit donc dans une logique de responsabilité numérique.

Un enjeu de confiance pour Google et ses utilisateurs

La confiance est au cœur de cette transformation. Si Google souhaite rester la plateforme de référence pour les recherches locales, elle se doit de garantir l’authenticité des contenus affichés. C’est d’ailleurs un signal fort envoyé aux utilisateurs : leurs retours et contributions sont précieux, mais ils doivent être véridiques.

Du côté des entreprises, cette initiative est perçue positivement. Elle permet de restaurer une certaine équité dans un environnement où la réputation en ligne peut faire ou défaire une marque. Toutefois, certains experts soulignent que la technologie seule ne suffira pas.

L’intervention humaine reste indispensable : Google continue d’investir dans la modération manuelle et encourage les signalements par les utilisateurs pour améliorer davantage ses algorithmes.

Un pas vers un web plus sûr

Au-delà de Google, c’est l’ensemble de l’écosystème numérique qui est concerné. Selon une étude de BrightLocal, 87 % des consommateurs consultent les avis en ligne pour évaluer une entreprise locale. Face à cela, les plateformes doivent offrir un environnement sécurisé et conforme à la réalité. La lutte contre les faux avis est donc un enjeu global, qui dépasse largement le simple confort d’utilisation.

Google, avec Gemini, prend une longueur d’avance, mais d’autres acteurs comme Yelp ou Trustpilot investissent aussi dans des technologies similaires. Ce mouvement collectif pourrait bien redéfinir notre rapport à l’information locale, en restaurant une forme de vérité numérique dans un monde souvent faussé par les algorithmes et les intérêts commerciaux.