1. Résumés IA : une véritable révolution dans Discover

Google remplace désormais les cartes classiques « titre + logo » par des « synthèses intelligentes« , extraites de plusieurs sources, accompagnées d’une mention précisant que des erreurs peuvent exister. Un simple tap sur le logo affiche une liste des articles utilisés. Destinée aux contenus lifestyle tels que sport ou divertissement, cette évolution pousse un utilisateur sur deux à rester dans Discover, sans accéder aux sites partenaires — une réalité illustrée par Similarweb : « 69 % des recherches d’actualité en mai 2025 n’ont généré aucun clic », contre 56 % en mai 2024.

Voici une capture d’écran d’un résumé IA sur Discover:

2. Effondrement du trafic, montée des inquiétudes

En moyenne, le trafic organique des éditeurs a chuté de 2,3 milliards à moins de 1,7 milliard de visites entre mi‑2024 et début 2025. Le flux Discover était la planche de salut de certains médias — désormais, cette passerelle se fragilise. Le « Wall Street Journal », « Bloomberg » et d’autres médias ont même déposé plainte, dénonçant ce qu’ils qualifient de « vol de contenu ».

3. Réactions des éditeurs : entre panique et opportunités

Le secteur réagit différemment :

Les grands éditeurs craignent une perte irréversible de revenus publicitaires et dénoncent l’instrumentalisation de leur propre travail.

craignent une de revenus publicitaires et de leur propre travail. Les créateurs de niche y voient un « teaser numérique » : un résumé suffisant pour attirer un public qualifié vers du contenu enrichi.

4. Stratégies pour s’adapter à l’arrivée des résumés IA

Pour conserver sa visibilité malgré l’effet « zero‑click », voici les méthodes clés à considérer :

Optimiser l’introduction : indiquez les idées fortes dès les 2‑3 premiers paragraphes. Titre + chapeaux attractifs : créez des accroches (« hook ») trop tentantes pour que les résumés seuls suffisent. Contenu à forte valeur : guides actionnables, analyses exclusives, contenus verticaux difficiles à résumer. Diversification multicanal : investissez newsletters, podcasts, sociales, YouTube… pour engager autrement.

5. Opportunités cachées : tirer parti des résumés IA

Le format résumé IA peut générer du trafic plus qualifié. En positionnant le « résumé comme une « mise en bouche »« , on privilégie l’engagement et les conversions. Des contenus interactifs ou multimédias (quiz, vidéos, graphiques) font l’objet d’un intérêt encore plus fort post‑résumé.

Illustration : stratégies SEO & contenu face aux résumés IA

Ce schéma présente : (1) résumé IA + contenu enrichi, (2) diversification du trafic, (3) engagement plus fort malgré le “zero‐click”.

Un exemple concret: Une agence de voyage en ligne a réussi à accroître sa présence dans les résultats génératifs IA en adaptant ses pages clés aux standards de la GEO. Elle a restructuré ses guides de destination sous forme de questions-réponses, ajouté des tableaux comparatifs d’itinéraires et intégré des balises Schema.org (type FAQPage et HowTo ).

Résultat : ses contenus ont été repris à plusieurs reprises dans les réponses générées par ChatGPT et Perplexity, notamment pour des requêtes du type « Quelle est la meilleure période pour visiter le Japon ? » ou « Itinéraire 10 jours au Vietnam ». Ces optimisations ont non seulement renforcé sa visibilité, mais aussi généré un trafic plus qualifié, avec un taux de conversion en hausse de 18 % sur les pages optimisées.