Google Discover est un flux de contenus personnalisés lancé par Google en 2018 sur mobile. Il propose aux utilisateurs une sélection d’actualités, de vidéos et même de posts sociaux, en fonction de leurs intérêts et de leur historique de navigation. Jusqu’à maintenant, ce service était exclusivement réservé aux smartphones via l’application Google ou la page d’accueil Chrome sur Android et iOS.

Mais depuis mai 2025, une nouveauté est en train d’émerger : l’arrivée de Google Discover sur desktop. Ce changement, bien qu’encore discret, a été repéré par plusieurs utilisateurs connectés sur la version bureau de google.com principalement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Inde, au Canada et en Australie.

Ces pays semblent être les premiers concernés par ce déploiement progressif, très probablement dans le cadre d’un test A/B à grande échelle.

