Une étude récente montre que être bien classé dans Google ne garantit pas une bonne visibilité dans ChatGPT .

Seulement ~62 % des marques apparaissant en première page Google sont aussi mentionnées par ChatGPT. SEO ≠ visibilité IA.

Le GEO (Generative Engine Optimization) s'impose comme une stratégie distincte du SEO classique.

Les résultats varient fortement selon les secteurs, les marques et la formulation des requêtes.

L’étude de Chatoptic, rapportée par Danny Goodwin sur Search Engine Land, révèle une donnée frappante : 62 % d’overlap entre les marques bien positionnées sur Google et celles mentionnées dans les réponses de ChatGPT. Autrement dit, 38 % des marques visibles dans les SERP ne le sont pas dans les réponses IA. C’est un signal fort : la visibilité dans ChatGPT est devenue un enjeu majeur pour les marques, complémentaire mais distinct de leur visibilité SEO classique.

Voici une vidéo interessante : “GEO and How to Rank in SearchGPT” réalisée par Exposure Ninja. Dans cette présentation, l’agence explique comment fonctionne le Generative Engine Optimization (GEO) et pourquoi la visibilité dans ChatGPT ne répond pas aux mêmes logiques que le SEO classique. Une excellente mise en contexte avant de plonger dans notre analyse détaillée de l’étude récente sur les classements Google et l’IA.

Qu’est-ce que l’étude révèle concrètement ?

Parmi 15 marques réparties dans 5 secteurs, toutes ou presque apparaissant en première page Google, seules 62 % sont mentionnées par ChatGPT. Le degré de corrélation entre le rang Google et la visibilité dans ChatGPT est extrêmement faible (≈ 0,034). Cela montre que le SEO seul ne garantit pas la visibilité dans ChatGPT.

Exemples de résultats :

Coursera : ~86-87 % d'alignement.

GoDaddy : ~83 %.

Hostinger : seulement 32-34 %.

edX : ~47-48 %.

L’étude note aussi des variations par secteur : les marques de cours en ligne affichent une compatibilité plus élevée (~65 %), tandis que l’hôtellerie tombe à ~58 %. Là encore, la visibilité dans ChatGPT dépend autant du secteur que de la stratégie de contenu adoptée.

Autres études corroborantes

Une étude de Ahrefs montre que pour des mots-clés “short-tail”, l’overlap entre les résultats cités par ChatGPT et ceux de Google est d’environ 10 % seulement. C’est une preuve supplémentaire qu’un bon classement SEO ne garantit pas une présence forte dans les résultats IA.

De son côté, Profound a testé des requêtes comme “How do I invest in stocks?” ou “Best men’s running shoes?”. Résultat : seulement 12 % de chevauchement entre Google et l’IA. Autrement dit, la visibilité dans ChatGPT obéit à des règles propres, différentes de celles des SERP traditionnelles.

Les enseignements pour SEO, SEA et GEO

Ne pas se reposer uniquement sur le SEO. Même en dominant Google, il faut adapter ses contenus pour être repris par les IA génératives.

Le GEO devient incontournable. Il s'agit de comprendre comment structurer l'information pour maximiser la visibilité dans ChatGPT.

Le SEA reste utile pour gagner de la visibilité immédiate, mais il ne corrige pas un manque de présence dans l'IA.

Qualité, autorité, fraîcheur : ces critères comptent toujours, mais l'IA valorise aussi la clarté, la fiabilité et la précision.

Suivi de nouvelles métriques : il devient nécessaire de mesurer les mentions et citations dans les LLM, pas seulement les positions SEO.

Cas pratiques : ce que font déjà certaines marques

Coursera et GoDaddy montrent la voie en combinant SEO classique (articles, backlinks, pages optimisées) et GEO (FAQ, contenus structurés, réponses directes). Résultat : une forte présence dans Google et une excellente visibilité dans ChatGPT.

À l’inverse, Hostinger et edX, malgré un bon SEO, restent peu visibles dans ChatGPT. Cela illustre bien qu’il faut désormais aller au-delà du SEO traditionnel pour capter cette nouvelle audience.

Ce que cela change pour les marques

Créer des contenus explicites sous forme de FAQ, définitions claires, chiffres, exemples.

Soigner le balisage sémantique pour rendre les contenus compréhensibles aux LLM.

Renforcer son autorité (sources fiables, citations, backlinks).

Produire des formats courts (extraits, résumés, snippets) faciles à reprendre par l'IA.

Travailler des mots-clés conversationnels, plus proches du langage naturel utilisé dans ChatGPT.

Pour finir… maîtriser Google et la Visibilité dans ChatGPT avec Uplix

