Les points essentiels

AI Max arrive sur Google Ads au T3 2025 pour tout le monde : cette nouvelle technologie dopée à l’IA générative va automatiser la création, le ciblage et l’optimisation des campagnes publicitaires.

AI Max : l’outil d’intelligence artificielle qui va transformer Google Ads

Google s’apprête à lancer AI Max sur sa plateforme publicitaire Google Ads dès le troisième trimestre 2025, et cette mise à jour s’annonce comme un bouleversement majeur pour le secteur. Derrière ce nom se cache une version avancée des technologies d’automatisation déjà en place, dopée à l’intelligence artificielle générative. Objectif : maximiser les performances des campagnes en réduisant l’intervention humaine au strict minimum.

Ce nouveau système va intégrer par défaut des fonctionnalités IA de création, de ciblage, d’ajustement budgétaire et d’analyse en temps réel. Google veut faire d’AI Max un outil incontournable, notamment pour les annonceurs qui cherchent à optimiser leur retour sur investissement sans maîtriser chaque détail technique de la plateforme. En d’autres termes, l’humain reste présent, mais l’IA prend le volant.

Une adoption obligatoire à l’horizon : Google pousse les annonceurs à passer à l’IA

Au troisième trimestre, Google commencera à activer automatiquement certaines fonctionnalités d’AI Max sur les comptes publicitaires qui ne les utilisent pas encore. Cette stratégie laisse peu de place au choix : ne pas adopter l’IA pourrait conduire à une baisse de performances ou à une exclusion progressive des meilleurs emplacements publicitaires.

Concrètement, les campagnes seront considérées comme « incomplètes » si elles n’activent pas les options recommandées par AI Max. L’automatisation ne sera donc plus seulement un atout, mais un critère de conformité. Pour les annonceurs, cela signifie qu’il faut dès maintenant s’approprier ces outils, apprendre à les ajuster et revoir les stratégies existantes à la lumière de cette nouvelle logique pilotée par l’IA.

Google insiste toutefois sur le fait que l’outil est conçu pour être « collaboratif ». Les suggestions de l’IA peuvent être revues, adaptées ou rejetées, mais l’algorithme apprendra des décisions prises par les utilisateurs. C’est donc un système évolutif qui s’améliore avec l’usage, et qui s’adresse autant aux experts qu’aux novices du marketing digital.

Un virage technologique inévitable dans un contexte de plus en plus concurrentiel

Le lancement d’AI Max pour tous les annonceurs s’inscrit dans une dynamique plus large. Face à la montée en puissance de Microsoft Ads, Meta et Amazon dans le domaine publicitaire, Google se devait de réagir. Ce nouveau moteur d’optimisation automatique va permettre de traiter des volumes de données plus importants, de personnaliser les messages à grande échelle et de s’adapter en temps réel aux comportements des utilisateurs.

Dans un monde où les cookies tiers disparaissent et où la collecte des données devient plus complexe, l’intelligence artificielle devient la clé pour capter les signaux faibles et anticiper les intentions d’achat. AI Max arrive donc à un moment stratégique pour offrir aux annonceurs un avantage compétitif décisif.

Les professionnels du marketing devront monter en compétences pour tirer pleinement parti de cette technologie et ne pas subir ce changement, mais en faire un levier de croissance.