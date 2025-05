En quelques mots

Google lance AI Max, une nouvelle campagne publicitaire pour Google Ads entièrement pilotée par l'intelligence artificielle.

Basée sur le modèle Gemini, elle génère automatiquement annonces, mots-clés et pages de destination personnalisées.

Objectif : optimiser les performances tout en simplifiant la gestion des campagnes, avec un contrôle partiel laissé à l'annonceur.

Une révolution dans la publicité basée sur l’IA

Google a officiellement lancé « AI Max », une nouvelle catégorie de campagnes publicitaires conçue pour le réseau de recherche. Contrairement aux campagnes traditionnelles, AI Max repose sur une intégration avancée de l’intelligence artificielle afin d’optimiser les résultats en temps réel, avec un niveau de personnalisation encore jamais vu.

Cette annonce, faite lors du Google Marketing Live 2024, marque une nouvelle étape dans l’automatisation publicitaire déjà amorcée avec Performance Max.

Comme le soulignent nos confrères, l’objectif de Google est clair : offrir aux annonceurs un outil ultra-puissant qui combine recherche, intelligence artificielle générative, apprentissage automatique et signaux utilisateurs. AI Max utilise des signaux comportementaux, les historiques de navigation, et même les requêtes prédictives pour adapter les annonces et les pages de destination à chaque internaute.

Une personnalisation à grande échelle, portée par Gemini

Ce qui différencie AI Max des autres campagnes, c’est son moteur : le modèle Gemini, dernière génération d’IA générative de Google. Grâce à cette technologie, les campagnes sont capables de rédiger automatiquement des annonces sur mesure, d’ajuster les mots-clés dynamiquement, et de proposer des landing pages personnalisées selon l’intention de recherche.

Fini les campagnes rigides où tout devait être défini à l’avance. Désormais, l’intelligence artificielle est à la manœuvre, et elle apprend de chaque clic, de chaque conversion, pour affiner ses actions. Les annonceurs gardent un certain contrôle – notamment sur les objectifs et les lignes directrices – mais la magie opère en arrière-plan, avec un niveau d’adaptation impressionnant.

Des résultats prometteurs, mais une approche à surveiller

Lors des premiers tests, certaines marques partenaires ont constaté une augmentation significative de leur taux de conversion (environ 14%) et un coût par acquisition réduit.

AI Max semble offrir une performance améliorée, surtout pour les campagnes complexes où le volume de données est élevé. En combinant les signaux d’intention, la créativité de l’IA et la puissance de Google Search, ce nouveau format promet de changer la donne pour de nombreuses entreprises.

Cependant, tout n’est pas parfait. Certains experts pointent déjà le manque de transparence dans la façon dont l’algorithme prend ses décisions. Le « black box effect » demeure une inquiétude légitime, surtout pour les annonceurs qui souhaitent garder la main sur leur stratégie. Google assure que les outils de reporting seront améliorés, mais cela reste à vérifier lors d’un déploiement à grande échelle.

Vers une automatisation totale de la publicité ?

L’arrivée de AI Max s’inscrit dans une tendance plus large d’automatisation et de réduction des frictions dans la création de campagnes publicitaires.

Google ne cache plus sa volonté de rendre la publicité accessible à tous, même à ceux qui n’ont aucune expérience dans la gestion de campagnes. En s’appuyant sur des modèles génératifs puissants, l’entreprise espère séduire aussi bien les PME que les grandes marques.