ChatGPT, l'intelligence artificielle développée par OpenAI, continue de faire parler d'elle avec de nouvelles mises à jour qui transforment son usage quotidien.

En plus de répondre à vos questions, le modèle est désormais capable de vous accompagner dans vos achats en ligne, de lancer des recherches via WhatsApp et de fournir des citations de source encore plus précises.

Ces nouveautés confirment la volonté d'OpenAI de rendre l'IA toujours plus accessible, fiable et intégrée dans nos habitudes numériques.

Le shopping en ligne simplifié grâce à ChatGPT

La plus grande nouveauté de cette mise à jour est l’introduction de la fonction shopping. Concrètement, ChatGPT peut maintenant vous aider à trouver des produits directement depuis une session de chat. Vous exprimez votre besoin, et l’IA vous propose des suggestions adaptées, comparant même les prix pour vous orienter vers les meilleures options disponibles. C’est une avancée significative pour celles et ceux qui veulent éviter de passer des heures à chercher le bon produit. Cette fonctionnalité transforme littéralement l’expérience d’achat en ligne, en la rendant plus rapide, plus personnalisée et beaucoup plus pratique, comme le souligne notre confrère dans son article.

WhatsApp : une recherche plus naturelle et instantanée

Autre évolution notable : ChatGPT est désormais compatible avec WhatsApp. Vous pouvez poser vos questions directement depuis vos conversations et recevoir des réponses contextualisées sans avoir besoin de quitter l’application. Cette intégration marque un tournant dans notre manière d’utiliser l’intelligence artificielle au quotidien. L’information devient immédiatement accessible, sans rupture dans votre communication. Gagner du temps, obtenir des réponses fiables et fluidifier vos échanges devient alors un jeu d’enfant. Avec cette nouveauté, OpenAI rapproche encore davantage la technologie des usages réels et concrets des utilisateurs.

Des citations plus précises pour renforcer la crédibilité de l’IA

Depuis son lancement, ChatGPT a souvent été critiqué pour la qualité variable de ses citations. OpenAI a pris ce problème très au sérieux. À présent, les références sont plus exactes, mieux sourcées et explicitement indiquées dans les réponses. Cette amélioration est essentielle pour renforcer la confiance des utilisateurs dans l’outil, surtout dans un contexte où la fiabilité de l’information est devenue un enjeu majeur. Cette nouvelle rigueur dans la citation des sources rapproche ChatGPT d’un véritable assistant de recherche, à la fois rapide, fiable et professionnel.

ChatGPT : vers une IA toujours plus connectée à notre quotidien

En introduisant des fonctionnalités pratiques comme le shopping et la recherche via WhatsApp, tout en améliorant la précision des citations, OpenAI démontre sa volonté d’inscrire ChatGPT dans notre quotidien. Il s’agit de faire de l’IA un partenaire fiable pour nous aider à mieux consommer, mieux s’informer et mieux communiquer.