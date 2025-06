En quelques mots

Google AI Mode devient central dans la recherche : Sundar Pichai a confirmé que les fonctionnalités d’AI Mode seront progressivement intégrées dans la page principale de Google Search pour transformer l’expérience utilisateur.

Une vision claire et ambitieuse pour l’IA dans Google Search

Lors d’une interview accordée à Lex Fridman, Sundar Pichai, le PDG de Google, a enfin levé le voile sur ce que Google entend réellement faire avec son AI Mode. Et contrairement aux réponses plutôt vagues données lors du Google I/O, Pichai a pris le temps d’expliquer que l’intégration de l’IA dans la recherche ne fait que commencer. Pour l’instant, AI Mode reste accessible dans un onglet séparé. Mais à terme, les fonctionnalités les plus réussies de ce mode seront intégrées à l’expérience de recherche principale, notamment via les AI Overviews.

Cette clarification est importante, car elle confirme ce que beaucoup pressentaient : Google n’expérimente pas simplement l’IA générative, il prépare une refonte de son moteur autour de cette technologie. La recherche Google va donc devenir conversationnelle, contextuelle et proactive.

L’intelligence artificielle comme accélérateur de curiosité et d’accessibilité

Un point marquant de la conversation concerne l’impact du Google AI Mode sur le comportement des utilisateurs. Sundar Pichai observe une tendance claire : les internautes posent désormais des questions plus longues, plus précises, plus complexes. Résultat ? Une meilleure satisfaction et des recommandations de qualité supérieure.

Lex Fridman évoque aussi l’un des effets les plus puissants de cette technologie : rendre accessibles les contenus anglophones aux utilisateurs non anglophones. Grâce aux fonctionnalités de traduction et de raisonnement croisé de modèles comme Gemini, l’IA élargit considérablement le web accessible à chacun.

So @lexfridman had Sundar Pichai on his podcast. There’s a segment on AIOs and AI Mode that everyone should listen to -> Sundar Pichai continues to explain that sources and links to the open web are important and Google will continue to link out. It’s a « core design principle »… pic.twitter.com/PLrb28xEXt — Glenn Gabe (@glenngabe) June 6, 2025

Des principes inchangés, mais un web en mutation

Malgré l’ampleur de ces transformations, Sundar Pichai insiste : les principes fondamentaux de Google ne changent pas. L’objectif reste de connecter les utilisateurs au web créé par des humains. L’IA ne vient pas remplacer les sites, mais les accompagner, les amplifier et proposer une nouvelle couche de navigation et de compréhension.

Cependant, la notion de web agentique évoquée dans l’interview ouvre une réflexion de fond. Il ne s’agit plus uniquement d’interfaces pour humains, mais d’un futur où les agents IA naviguent, achètent, organisent pour nous. Deux couches du web pourraient coexister : l’une pour les humains, l’autre pour les agents. Et Google entend jouer un rôle central dans cette transition.

Publicité, éditeurs et journalisme : un équilibre encore fragile

Lex Fridman a également interrogé Sundar Pichai sur l’impact de l’AI Mode sur les éditeurs de contenu et la publicité. Sans surprise, Google promet de maintenir les liens et d’assurer des redirections vers les sites. Mais comme dans ses précédentes interviews pour The Verge ou Bloomberg, Sundar reste évasif sur les mécanismes exacts.

Il souligne toutefois que l’intégration publicitaire se fera de manière progressive, avec une priorité donnée à la qualité et à la pertinence. Les publicités seront, selon lui, intégrées de manière « classieuse », dans un esprit de transparence. Google explore également de nouveaux modèles économiques, y compris les abonnements, pour renforcer son offre.

Quant au journalisme, Sundar Pichai réaffirme son importance stratégique. Il considère les médias comme essentiels à la diversité de l’information, et promet de préserver leur visibilité. Mais dans les faits, l’équilibre entre synthèse générée par IA et accès aux sources humaines reste un défi de taille.